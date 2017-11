Obtožbe zoper mjanmarsko vojsko o posilstvih Rohing

Mjanmar zanika obtožbe

16. november 2017 ob 07:28

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Mednarodna organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) je mjanmarsko vlado obtožila posilstev Rohing v okviru etničnega čiščenja.

HRW je govoril z 52 rohinškimi ženskami in dekleti, ki so pobegnile v Bangladeš, od katerih jih je 29 dejalo, da so bile posiljene. Vsa posilstva razene enega so bila skupinska, po poročanju Reutersa dodajajo v HRW-ju.

15-letna Hala Sadak iz vasi Hati Para je HRW-ju dejala, da so jo vojaki slekli do golega, nato pa jih jo je deset posililo. "Ko sta brat in sestra prišla pome, sem samo ležala na tleh. Mislila sta, da sem mrtva."

V človekoljubni organizaciji opozarjajo, da je posilstvo del kampanje etničnega čiščenja Rohing. "Barbarska nasilna dejanja mjanmarske vojske so brutalno poškodovala in travmatizirala nešteto žensk in deklet," je dejala avtorica HRW-jevega poročila Skye Wheeler.

HRW-jeve obtožbe podobne ZN-ovim

Poročilo HRW-ja je objavljeno po obtožbah posebne odposlanke ZN-a za spolno nasilje v konfliktu Pramile Patten, ki je ta teden dejala, da spolno nasilje "ukazujejo in izvajajo mjanmarske oborožene sile".

Mjanmarska vojska je medtem v ponedeljek objavila poročilo, v katerem je zanikala obtožbe o posilstvih in ubojih. Nekaj dni pred tem je bil sicer zamenjan general, zadolžen za operacijo, ki je več kot 600.000 Rohing pregnala v Bangladeš.

ZN je nasilje nad Rohingami označil klasičen primer etničnega čiščenja. Mjanmarska vlada je zanikala tudi obtožbe o etničnem čiščenju. Kot pravi, je vojaška operacija nujna za državno varnost po napadu upornikov iz vrst Rohing na 30 nadzornih točk in vojaško oporišče v mjanmarski državi Rakajn 25. avgusta.

HRW poziva k sankcijam in embargu

HRW je pozval Varnostni svet ZN-a, naj sprejme embargo na prepoved prodaje orožja Mjanmarju in sankcije zoper vojaške poveljnike, odgovorne za kršitve človekovih pravih, tudi za spolno nasilje. Kot smo poročali, je ameriški zunanji minister Rex Tillerson že dejal, da sankcije zoper Mjanmar "niso priporočljive".

15-članski Varnostni svet je prejšnji teden mjanmarsko vlado pozval, naj "zagotovi, da ne bo več pretirane uporabe vojaške sile v državi Rakajn". Najvišji organ ZN-a je generalnega sekretarja Antonia Guterresa prosil, naj po 30 dneh poroča o tej situaciji.

Mjanmar sicer ne dovoljuje preiskovalcem ZN-a vstop v državo, kjer bi preiskovali očitke o zlorabah.

B. V.