Papež bo za svetnika razglasil brata in sestro, ki sta leta 1917 rekla, da sta videla Marijo

Več sto tisoč romarjev v Fatimi

13. maj 2017

Fatima - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Papež Frančišek bo v romarskem središču Fatima za svetnika razglasil brata in sestro, ki sta dejala, da se je njima kot otrokoma in njuni sestrični leta 1917 prikazala Marija. V petek je papež v Fatimi spet pozval k miru in pravičnosti.

Trije pastirčki, Francisco in Jacinta Marto ter njuna sestrična Lucia dos Santos, so dejali, da se jim je 13. maja 1917 prikazala Marija, za katero so dejali, da se jim je spet prikazala vsak 13. dan v mesecu do oktobra istega leta. Kot so povedali, jim je naročila, naj jo častijo, molijo k njej in delajo pokoro za grehe. Cerkev je njihovo zgodbo uradno priznala leta 1930.

Francisco in Jacinta Marto sta bila v času, ko sta dejala, da se jim je prikazala Marija, stara sedem in devet let. Leta 2000 ju je za blažena razglasil papež Janez Pavel II. Tako sta postala prva za blažena razglašena otroka v zgodovini Cerkve, ki pa nista bila mučenca. Francisco je umrl leta 1919, star deset let, Jacinta pa leto dni pozneje v starosti 12 let, oba za špansko gripo. Pokopana sta v baziliki v Fatimi.

Tam je pokopana tudi tretja pastirica, Lucia dos Santos, ki je postala redovnica in je umrla leta 2005, stara 98 let. Tudi zanjo je že sprožen postopek za beatifikacijo.

Cerkev uči o treh skrivnostih

Cerkev uči, da je Marija pastirčkom posredovala tri sporočila, t. i. tri skrivnosti iz Fatime, ki jih je Lucia pozneje zapisala v svojih spominih. Prvi dve naj bi vsebovali videnje pekla, kar verniki razumejo kot napoved izbruha druge svetovne vojne in opozorilo, da bo Rusija "širila svoje napake" po svetu (kar se interpretira kot napoved komunizma), izpostavljena naj bi bila tudi potreba po spreobrnitvi k Bogu in po molitvah. Za tretjo skrivnost, ki je svet zanimala več kot 75 let in je navdihnila številne knjige in kulte, ki so bili prepričani, da napoveduje konec sveta, pa je Vatikan leta 2000 (ko je bil papež Janez Pavel II.) dejal, da je bila pravzaprav napoved poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. 13. maja 1981. Papež Frančišek je Janeza Pavla II. leta 2014 razglasil za svetnika.

Kot poroča Reuters, je bila Fatima pred 100 leti revna vas, danes pa to mesto z okoli 11.000 prebivalci letno obišče okoli sedem milijonov ljudi.

Razglasitev dveh pastirčkov za svetnika bo vrhunec manj kot 24-urnega papeževega obiska na Portugalskem. Slovesnosti se bo udeležilo 80 kardinalov in škofov ter 400.000 romarjev.

Papež pred množico romarjev pozval k miru

Papež je v petek pred več sto tisoč ljudmi prebral dolgo molitev pred majhnim kipom Marije, pred katerim je položil zlato vrtnico. "Prosim za strinjanje med vsemi ljudmi sveta," je dejal. Po letu 2013, ko je postal papež, je Frančišek več stokrat pozval k miru, tudi k mednarodnemu posredovanju za zmanjšanje napetosti med ZDA in Severno Korejo. Tudi na enem od transparentov je v petek pisalo: "Prosim, molite za mir v Koreji."

V svoji molitvi, ki jo je množica poslušala v skoraj popolni tišini, je papež ponovil osrednjo temo svojega papeževanja, in sicer pravičnost za revne, begunce in marginalizirane ljudi. "Porušili bomo vse zidove in prečkali vsako mejo, ko gremo na vsa obrobja, da oznanimo Božjo pravičnost in mir," je dejal papež.

