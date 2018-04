Pentagon: Raketni napadi niso onemogočili kemičnega orožja v Siriji

Asad vrnil legijo časti Franciji

20. april 2018 ob 09:46

Washington/Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriško vojaško-obveščevalno poročilo, končano tri dni po ameriško-francosko-britanskem napadu na Sirijo, ugotavlja, da raketni napadi niso onemogočili kemičnega orožja v Siriji.

Omenjene tri države so prejšnji teden proti trem tarčam v Siriji izstrelile skupno 105 raketnih izstrelkov, od katerih vsak stane okoli milijon ameriških dolarjev. Načrtovanje napada, ki je bil le nekaj minut, je trajalo teden dni. Raziskovalni center Barzeh v Damasku, ki je bil cilj večine raket, je bil v napadu popolnoma uničen, bunker kemičnega orožja Him Šinšar in skladišče v Homsu pa sta bila močno poškodovana, je Pentagon zapisal v poročilu.

Napadi so bili odgovor Zahoda na domnevni napad s kemičnim orožjem 7. aprila v Dumi, ki je zahteval najmanj 40 življenj. Sirski predsednik Bašar Al Asad in Rusija zanikata uporabo kemičnega orožja, zahodni zavezniki pa ne dvomijo, da je Asad ponovno uporabil kemično orožje proti lastnim ljudem.

Predsednik ZDA Donald Trump je po napadu razglasil nalogo za opravljeno, vendar ocena Pentagona je, da bo Asad lahko zelo hitro obnovil svoj kemični program. Morda je napad le nekoliko zavlekel proizvodnjo strupa sarin. Tudi direktor štaba združenih poveljstev ameriške vojske, general Kenneth McKenzie, je v četrtek povedal, da ne izključuje ponovne uporabe kemičnega orožja v Siriji, saj naj bi ga imel Asad razširjenega po vsej državi.

"Francija je ameriški suženj"

Sirija je medtem Franciji vrnila ugledno priznanje legija časti, ki ga je Pariz leta 2001 podaril Bašarju Al Asadu, potem ko je nasledil svojega očeta na mestu sirskega predsednika. Francija je pred dnevi sporočila, da je stekel "disciplinski postopek" za odvzem priznanja Asadu, a jih je sirski režim prehitel in prek romunskega veleposlaništva v Damasku Franciji vrnil priznanje. Sirija je ob tem sporočila, da "ne želi priznanja države, ki je ameriški suženj in ki sledi politiki ZDA, katera podpira teroriste", poroča BBC.

Prestižno nagrado legija časti v Franciji vsako leto podelijo okoli 3.000 posameznikom, večinoma za zagovarjanje človekovih pravic, svobodo govora in dejanja v podporo Franciji.

A. P. J.