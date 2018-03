Peta obletnica vodenja Cerkve papeža Frančiška

Eden najbolj priljubljenih svetovnih voditeljev

13. marec 2018 ob 10:17

Rim - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

13. marca leta 2013 je Argentinec Jorge Maria Bergoglio postal prvi južnoameriški papež in prvi jezuit na tem položaju. V petih letih si je s preprostostjo, skromnostjo in dostopnostjo pridobil veliko naklonjenost, v katoliškem nauku pa vztraja pri dosedanjih stališčih.

Kardinali so takrat 76-letnega argentinskega kolega za papeža izvolili po presenetljivem odstopu njegovega predhodnika Benedikta XVI. Nemudoma je nakazal svojo usmeritev, ko je ob pojasnjevanju izbire imena Frančišek - po svetniku Frančišku Asiškem - dejal, da si želi "revne Cerkve za revne".

Za prevoz raje kot limuzine uporablja javna prevozna sredstva, odrekel se je tudi prebivanju v papeški palači in se namesto tega vselil v manjše stanovanje v namestitvenem kompleksu za kardinale in goste v Vatikanu. Že kmalu je dal postaviti prhe za brezdomce na Trgu svetega Petra in te že večkrat povabil k sebi. Rad se srečuje s preprostimi verniki in k tovrstnemu druženju tudi sicer spodbuja duhovnike. V duhovniških vrstah se bojuje proti posvetnosti in karierizmu ter škofe in duhovnike poziva k boju proti "duhovni Alzheimerjevi". Spremenil je odnos Katoliške cerkve do drugih verstev, do katerih se vede kot do bratov v duhu in jih nagovarja enakopravno s katoličani. Postal je eden najbolj karizmatičnih svetovnih voditeljev.

Vpet v težave sodobnega sveta

Ena od ključnih besed njegovega pontifikata je tudi dialog, kar se je pokazalo tudi na mednarodnem prizorišču. Diplomacija Svetega sedeža je prispevala k obnovitvi diplomatskih odnosov med Kubo in ZDA. Frančišek je pokazal tudi skrb za okolje in v svoji encikliki Laudato iz leta 2015 kritiziral brezobzirnost človeštva do narave, potrošništvo in kapitalizem. Kritičen je tudi do neoliberalizma in kulture zavračanja, ki po njegovem prepričanju zajema tako starejše ljudi, nerojene otroke, invalide kot mlade brezposelne.

Ko je stopil na čelo Cerkve, so številni do njega gojili visoka pričakovanja glede sprememb na povsem konkretnih področjih, vključno z reformo vatikanskega vladajočega telesa, kurije, ki so jo omadeževali številni, predvsem finančni, škandali. Kljub določenemu napredku so njegova prizadevanja tu upočasnjena, zlasti zaradi notranjega upora. Poznavalci tako menijo, da želi Frančišek predvsem trkati na vest ljudi in vztrajno ponavljati sporočila usmiljenja, sprejemanja in verske strpnosti. "Kdo sem jaz, da bi sodil?" je dejal glede homoseksualcev. "Vsi smo migranti!" pa je dejal na obisku grškega otoka Lezbos, s katerega se je vrnil s tremi muslimanskimi družinami iz Sirije v svojem letalu.

Odpor v tradicionalnih cerkvenih krogih

Določeni cerkveni krogi so sicer kritični zaradi njegove osredotočenosti na družbeno pravičnost namesto na tradicionalne cerkvene vrednote. Nekateri kardinali so mu, denimo, tudi nasprotovali glede besedila, v katerem je odprl pot določenim spremembam glede pravice ločenih do prejemanja obhajila. Kot poroča Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima, v tradicionalnejših krogih doživljajo odpor Frančiškova prizadevanja za bolj vključujočo Cerkev, razumevajočo do ločenih, istospolno usmerjenih in celo tistih, ki so zagrešili greh splava. Liberalnejši mu očitajo, da je naredil premalo za enakopravnost žensk v Cerkvi. Pomembni, a prekratki koraki so bili narejeni pri prizadevanju za transparentne vatikanske finance in pri izkoreninjanju pedofilije v Cerkvi.

Kljub temu Frančišek pri glavnih naukih Cerkve, kot so splav, celibat duhovnikov in poroke istospolnih parov, ostaja usklajen z doslej uveljavljenimi stališči. Poskuša pa pri duhovnikih spodbuditi več empatije in poziva k upoštevanju izjemnih primerov.

Večkrat je tudi izrazil sram zaradi spolnih zlorab znotraj Cerkve in se srečal z žrtvami, niso pa bile zlorabe in s tem povezani škandali iz preteklih let ena od vodilnih tem njegovega pontifikata. Nekateri mu na tem področju očitajo premajhno dejavnost in menijo, da bi lahko storil več.

Benedikt XVI.: "Najina pontifikata sta povezana"

Frančiška je v ponedeljke vzel v bran njegov predhodnik, zaslužni papež Benedikt XVI., ki je obsodil "neumne predsodke" proti njemu. "Med najinima pontifikatoma vlada notranja povezanost, kljub razlikam v slogu in značaju," se je po poročanju Petrovca Benedikt XVI. v posebnem pismu zoperstavil trditvam tradicionalistov, da naj bi bil Bergoglio praktičen, a teološko slabo podkovan papež, on sam pa teoretik, ki ni razumel življenja sodobnega kristjana.

A. P. J.