Po odločitvi sodišča bo Nemčija Puigdemonta izročila Španiji

Španija ga ne sme preganjati zaradi upora

12. julij 2018 ob 15:53

Kiel - MMC RTV SLO, STA

Nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu je ugodilo zahtevi Španije za izročitev nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, vendar ne zaradi upora, kot trdi španska vlada, temveč zaradi zlorabe javnih sredstev.

Španija je izročitev Puigdemonta - ki se je pred pregonom v Španiji skupaj s še nekaj odstavljenimi ministri zatekel v Belgijo, aretirali pa so ga 25. marca v Nemčiji, ko se je v Belgijo vračal iz Finske -, zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi v Španiji prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora.

Izročitev Nemčije naj bi v nekaj dneh odobrilo še tožilstvo, s čimer jo bodo lahko tudi izvedli. Puigdemonta je nemško sodišče na podlagi plačila varščine iz pripora izpustilo že 6. aprila, tudi do izročitve lahko ostane na prostosti. Tožilstvo bo v prihodnjih dneh odločilo, ali bo izročitev potrdilo.

"Izročitev na podlagi obtožbe zlorabe javnih sredstev je dopustna, izročitev na podlagi upora pa ne," je v odločitvi pojasnilo sodišče, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Domnevna dejanja nekdanjega katalonskega voditelja ne ustrezajo nemški opredelitvi kaznivega dejanja veleizdaje niti obtožbam kršenja javnega miru," so dodali. "Nasilje med neredi v Španiji namreč ni bilo dovolj obsežno za obtožbo veleizdaje. Obtožbe zaradi kršenja javnega miru pa niso mogoče, ker je bil Puigdemont vpleten le v izvedbo referenduma," so zapisali.

Španija ne sme nadaljevati pregona zaradi upora

Dodali so, da evropska pravna praksa določa, da lahko država, ki zahteva izročitev, obtoženega preganja zgolj zaradi obtožb, odobrenih v izročitvi. To pomeni, da lahko Španija nadaljuje pregon zgolj zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa tudi zaradi upora.

Puigdemont je označil današnjo odločitev sodišča za zmago. "Premagali smo glavno laž države. Nemško pravosodje je zanikalo, da je bil referendum 1. oktobra upor," je zapisal na Twitterju. Dodal je, da je vsaka minuta, ki jo njegovi kolegi preživijo v zaporu, minuta sramote in nepravičnosti. "Borili se bomo do konca in zmagali," še navaja Katalonca nemška tiskovna agencija DPA. Tudi predsednik Katalonije Quim Torra je pozdravil odločitev sodišča. "Zelo se veselim za predsednika Puigdemonta, ker je to ponovno prikazalo zmote in laži sodnega postopka, ki jih sploh nikoli ne bi smelo biti," je tvitnil.

Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da je treba vsem ljudem, vpletenim v poskus odcepitve Katalonije, soditi na španskih sodiščih. Dodal je še, da ne komentirajo odločitev sodišč, ampak jih spoštujejo, "če so v Španiji, Belgiji, Nemčiji ali drugje".

K. Št.