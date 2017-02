Po osvoboditvi Al Baba iz rok IS-ja v samomorilskem napadu najmanj 45 žrtev

Al Bab uvod v osvoboditev Rake?

Le nekaj ur po osvoboditvi Al Baba iz rok samooklicane Islamske države je v eksploziji avtomobila bombe v bližini tega mesta umrlo najmanj 45 ljudi, več deset je ranjenih.

Sirski uporniki so se ob podpori turške vojske več mesecev prizadevali zavzeti mesto, ki ob Raki velja za eno glavnih utrdb džihadistične skupine v državi. Po tednih silovitih spopadov so uporniki s turškimi vojaki pregnali skrajneže IS-ja tudi iz dveh manjših mest v bližini, Kabasina in Al Bezaha. Turčija je razglasila osvoboditev Al Baba, ko je dejala, da imajo uporniki skoraj že "popoln nadzor nad mestom", zatem pa je v vasi Sousian, ki je od mesta oddaljena približno osem kilometrov severozahodno, eksplodiral avtomobil bomba.

Samomorilski napadalec se je zapeljal proti kontrolni točki, ki je bila v rokah uporniške skupine Svobodna sirska vojska, ob njej pa je bilo veliko število civilistov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Kot piše Al Džazira, je najmanj 45 ljudi umrlo, več deset pa je ranjenih. Civilisti so se zbrali okoli kontrolne točke, kjer so čakali na dovoljenje za vrnitev v Al Bab, ki ima sicer v centru mesta okoli 100.000 prebivalcev, še 50.000 pa v predmestju.

V Siriji se uporniki, ki imajo podporo Turčije, ZDA in zalivskih monarhij, borijo proti predsedniku Bašarju Al Asadu, a se obenem tako kot Asadove sile, ki jih podpirajo Rusija, Iran in šiitske milice, borijo proti skrajnežem IS-ja. Proti džihadistom se borijo tudi kurdske sile. Turčija je neposredno v Siriji posredovala avgusta. Podpira boj uporniških frakcij pod zastavo Svobodne sirske vojske in si prizadeva izgnati IS stran od turško-sirske meje, obenem pa želi zaustaviti kurdske sile, da bi prevzele nadzor nad območjem.

Spomladi leta 2012 so uporniki zavzeli Al Bab, v začetku leta 2014 pa ga je zasedel IS, ko je postal dom številnih tujih džihadistov in njihovih družin. Uporniki se zdaj trudijo, da bi počistili številne mine, ki so nastavljene po mestu. V četrtek je med čiščenjem eksplozija takšne terjala žrtve. Al Bab se nahaja severovzhodno od Alepa. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je lani dejal, da bi bilo zavzetje tega mesta, zadnje večje utrdbe skrajnežev v provinci Alep, uvod v osvoboditev Rake, glavnega mesta IS-ja v Siriji.

