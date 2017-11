Podmornica pogrešana že en teden; na pomoč prišli Rusi

Nekaj ur po izginotju bilo slišati hrup

23. november 2017 ob 09:20

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Argentina je pri iskanju vojaške podpornice, ki je pred tednom dni s 44 člani posadke izginila v južnem Atlantskem oceanu, sprejela tudi pomoč Rusije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je poklical argentinskega kolega Mauricia Macrija in mu ponudil pomoč ruskega raziskovalnega plovila in posadke, ki ima izkušnje s podobnimi iskalnimi akcijami. Pri iskanju podmornice ARA San Juan, ki je prejšnjo sredo javila tehnično napako, nato pa izginila, zdaj sodeluje že več kot deset držav, tudi ZDA.

Zaloge kisika kritične

Predstavnik argentinske mornarice Enrique Balbi je dejal, da je raziskovanje "prešlo v kritično obdobje", saj so mornarji v podmornici, če so že živi, zdaj gotovo že porabili skoraj vse zaloge kisika. Preiskujejo tudi navedbe, da je bilo nekaj ur po izginotju plovila na tistem območju slišati glasen hrup. Balbi ga je opisal kot "vodno zvočno anomalijo", ni pa želel ugibati o tem, da je prišlo do eksplozije, poroča BBC.

Argentincem z ladjami ali letali pomagajo tudi Brazilija, Čile, Kolumbija, Francija, Nemčija, Peru, Južna Afrika, Urugvaj in Velika Britanija. Američani so na območje poslali dve podvodni plovili s sonarji, ki preučujejo morsko dno.

Podmornica je bila v času izginotja na rutinski poti iz mornariškega oporišča Ushuaia na skrajnem jugu Argentine v Mar del Plato. Izginila je okoli 430 kilometrov vzhodno od argentinske obale.

Podmornica je bila izdelana leta 1983 v Nemčiji. Dolga je 66 metrov, doseže hitrost do 45 kilometrov na uro, doseg pa ima 22.224 kilometrov.

