Poljski voznik v Berlinu naj bi bil ustreljen v glavo ure pred napadom

Poljski voznik ni bil pri zavesti

27. december 2016 ob 19:05,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 19:22

Berlin - MMC RTV SLO

Lukasz Urban, poljski voznik tovornjaka, s katerim je bil izveden napad v Berlinu, je bil v glavo ustreljen več ur, preden je domnevno Amis Amri z vozilom zapeljal v množico, poroča Bild.

Nemški časnik Bild se sklicuje na izsledke obdukcije in poroča, da so zdravniki izključili možnost, da je bil 37-letni Urban, ki je bil zaboden, v času napada pri zavesti. Javnost je Urbana zaradi poročil, da je preprečil še več žrtev, slavila kot junaka. V napadu na božični sejem 19. decembra je umrlo 12 ljudi, okoli 50 pa je bilo ranjenih.

Izsledki obdukcije kažejo, da je bil Urban v glavo ustreljen med 16.30 in 17.30 in da je izgubil veliko krvi, poročanje Bilda navaja BBC. Njegov šef in bratranec je dejal, da je stik z njim izgubil okoli 16. ure. Napad se je zgodil malo po 20. uri. Takrat je bil Urban morda še živ, ni pa bil več zmožen prijeti za volan, dodaja Bild.

Do torka je peticijo, da se poljskemu vozniku dodeli posthumna nagrada, podpisalo okoli 38.000 ljudi.

Kako je lahko Amri prišel iz Berlina v Italijo?

Milanska policija je medtem objavila fotografije domnevnega berlinskega napadalca Amrija, ki so jih v petek okoli ene ure posnele nadzorne kamere na milanski glavni železniški postaji. Na njej je v črno oblečen 24-letnik z nahrbtnikom, ki je bil fotografiran ob izhodu s postaje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Amrija so v četrtek ujele že nadzorne kamere na postaji v Lyonu, od koder naj bi se prek Chamberyja odpravil v Italijo. Za kratek čas naj bi se ustavil v gorskem mestecu Bardonecchia v bližini Torina, kamor je odšel pozneje. Iz Torina je z vlakom odpotoval v Milano, nato pa z avtobusom še v bližnji Sesto San Giovanni, kjer je bil v streljanju s policijo v petek tudi ubit.

Preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, kako je Amri lahko odšel iz Berlina ter prispel do Francije in nato do Italije. Nemške oblasti preiskujejo, ali je imel domnevni napadalec pomoč pred napadom ali po njem. S primerom se ukvarja več sto preiskovalcev.

B. V.