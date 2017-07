Poročilo: mednarodne donacije za haitijske sirotišnice, kjer zlorabljajo otroke

Opozorila o trpljenju otrok v sirotišnicah

15. julij 2017 ob 11:21

Port-au-Prince - MMC RTV SLO

Poročilo britanske nevladne organizacije Lumos ugotavlja, da mednarodne donacije in prostovoljci pomagajo haitijskim sirotišnicam, v katerih zanemarjajo in zlorabljajo otroke.

V zasebnih sirotišnicah na Haitiju je nastanjenih najmanj 30.000 otrok, več kot tretjina 752 sirotišnic pa prejema donacije iz tujine. Skupaj znašajo 70 milijonov dolarjev, 92 odstotkov jih dobijo od dobrodelnih organizacij v ZDA.

80 odstotkov otrok v teh sirotišnicah po podatkih haitijske vlade sploh ni sirot. Imajo namreč vsaj enega živega roditelja, skoraj vsi pa imajo še druge sorodnike, poroča britanski Guardian.

Financiranje zlorab

Nevladna organizacija Lumos, ki jo je ustanovila britanska pisateljica J. K. Rowling, je objavila poročilo, v katerem sporoča, da medtem ko ameriški donatorji menijo, da pomagajo haitijskim sirotam, pravzaprav financirajo zlorabe in zanemarjanje otrok v sirotišnicah.

Poročilo, objavljeno 20. junija, pravi, da zaradi sredstev iz tujine, predvsem ZDA, na tisoče otrok tvega zlorabe in trgovino z ljudmi. Sumi se, da mreže trgovcev z ljudmi novačijo in zavajajo otroke ter jih vabijo v sirotišnice, da bi prejemali sredstva iz tujine, opozarjajo haitijske oblasti. Lumos pravi, da nekateri starši na Haitiju verjamejo, da bodo njihovi otroci deležni boljše izobrazbe v sirotišnicah. Ob tem naj bi direktorji sirotišnic plačevali "najditeljem otrok", če pripeljejo otroke v ustanovo, v nekaterih primerih pa naj bi družine prejele 75 dolarjev, če oddajo svojega otroka.

Haiti je znan kot prehodna država in vir prisilnega dela in trgovanja z ljudmi z namenom spolnih zlorab. Lumos trdi, da ravno tamkajšnje sirotišnice delujejo kot podjetja in vir trgovanja z otroki.

Pretepanja, odrekanja hrane, učenja

Večina sirotišnic je sicer ustanovljenih z dobrimi nameni, a prostovoljstvo na tem področju spodbuja trgovanje z ljudmi, opozarja Lumos. En prostovoljec je za nevladno organizacijo dejal, da vsak obiskovalec sirotišnic plača "humanitarno donacijo" v znesku najmanj 350 dolarjev, mora pa prinesti tudi dva 25-kilogramska kovčka s "potrebščinami". Sirotišnico, v kateri je delal omenjeni prostovoljec, je letno obiskalo okoli 120 prostovoljcev.

Lumos je govoril z ljudmi, ki so živeli v haitijskih sirotišnicah. Govorili so o rednih pretepanjih, odrekanju hrane in prepovedi učenja angleščine, da ne bi mogli govoriti s tujimi obiskovalci.

Poziv h koncu institucionalizacije otrok

Poročilo Lumosa ugotavlja še, da sirotišnice močno škodujejo otrokom. Odraščanje brez osebne oskrbe in družinskega okolja lahko povzroči razvojne in psihološke težave.

Organizacija se zato zavzema za prenehanje institucionalizacije otrok in z drugimi organizacijami na področju pravic otrok podpira premik od sirotišnic k skrbi za otroke na osnovi skupnosti, ki je cenejša in boljša za otroke.

B. V.