Razjarjeni protestniki v Venezueli zažgali domnevnega roparja

Sorodnike vladnih uradnikov nadlegujejo v tujini

22. maj 2017 ob 08:26

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters

Protesti in napetosti Venezueli se nadaljujejo, kaos in nasilje se stopnjujeta. Na 50. dan protestov je razjarjena množica z bencinom polila in zažgala domnevnega roparja.

Človeka, ki so ga obtožili kraje, je obkrožilo okoli 100 protestnikov, ga polilo z bencinom in zažgalo. Po besedah uradnikov naj bi imel tudi vbodne rane. Domnevni ropar je utrpel poškodbe 80 odstotkov telesa, preden so ga pogasili in spravili v bolnišnico.

Incident se je zgodil na trgu Plaza Altamira v vzhodnem Caracasu. Nekateri protestniki, ki so obkrožili 21-letnega Orlanda Figuero, so vzklikali, da ga morajo pustiti umreti, spet drugi se niso strinjali in so ga pogasili.

Venezuelski informacijski minister Ernesto Villegas je dogodek opisal kot rastočo norost. "Človeško bitje so zažgali na tako imenovanih mirnih opozicijskih protestih v Caracasu," je zapisal na twitterju, kjer je objavil tudi posnetek dogodka.

Dogodek je ostro obsodil predsednik Nicolas Maduro, proti komur potekajo venezuelski protesti. Dejal je, da gre za zločin iz sovraštva in zločin proti človečnosti. "Osebo so zažgali, pretepli, zabodli. Skoraj so ga linčali, in to samo zato, ker je zaklical, da je Chavista," (podpornik Huga Chaveza) je Maduro dejal za državno televizijo.

Predsednik meni, da si protestniki ob podpori ZDA želijo nasilne vstaje. Protestniki odgovarjajo, da je Maduro postal diktator, ki je uničil državno ekonomijo in zahtevajo njegov odstop.

Nova smrtna žrtev

Med sobotnimi protesti je pod streli policije podlegel tudi moški v zahodnem mestu Valera, poroča BBC, kar je število žrtev na venezuelskih protestih dvignilo na 48. Po besedah državnega tožilca je moški streljal na protestnike, zaradi česar je policija posredovala s strelnim orožjem, še dve osebi sta v incidentu bili poškodovani, še poroča BBC.

Spopadi med protestniki in vladnimi silami

Večina opozicijskih shodov postane nasilnih, kadar vladne sile stopijo protestnikom na pot. Skupina mladih zamaskiranih upornikov, ki so sami sebe poimenovali uporniško gibanje, na protestih meče kamne in molotovke proti vladnim silam, ki odgovarjajo s solzivcem in vodnimi topovi.

V povprečju med protesti vsake tri dni umre ena oseba, do sedaj je število mrtvih naraslo že na 48, med žrtvami so tako nasprotniki kot podporniki Madura, predstavniki varnostnih sil in tudi mimoidoči.

Nadlegovanje v tujini

Obe strani vsakič odločno obsodita nasprotnike, medtem ko nista kritični do svojih dejanj. Vlada je še posebej vznemirjena zaradi nadlegovanja sorodnikov vladnih uradnikov.

"Zaradi vašega očeta ljudje v Venezueli umirajo," so mimoidoči napadli hčer člana vlade Jorgeja Rodrigeza na plaži v Avstraliji. Nekdanjega venezuelskega ministra so na Floridi pregnali iz pekarne. Na twitterju lahko podporniki opozicije celo poiščejo seznam podpornikov vlade v tujini, skupaj z njihovimi fotografijami, podatki o izobrazbi in delovnem mestu.

"Nadlegovanje otrok uradnikov ni ne moralno ne politično korektno," je dejal eden vodij opozicije Freddy Guevara.

J. R.