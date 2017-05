Maduro po objavi negativnih podatkov o zdravstvu odstavil ministrico za zdravstvo

Vlada končno objavila podatke

13. maj 2017 ob 12:29

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters

Venezuelski predsednik Nicolás Maduro je odstavil ministrico za zdravje Antonieto Caporale, potem ko je vlada po dveh letih objavila podatke, ki kažejo slabšanje zdravstvene krize v državi.

Podpredsednik vlade Tareck El Aissami ob oznanitvi odstavitve ministrice ni pojasnil razlogov za ta ukrep. Na Twitterju je zapisal, da je predsednik Maduro odstavljeni ministrici hvaležen za njeno delo.

Ministrstvo je ta teden objavilo podatke, ki kažejo, da se je lani za 30 odstotkov povečala smrtnost novorojenčkov, za 66 odstotkov smrtnost mater, primerov malarije pa je za 76 odstotkov več.

Lani je umrlo 11.466 otrok, starih do enega leta. Bolnišnicam primanjkuje osnovne opreme, kot so inkubatorji. Primerov smrti nosečnic oziroma žensk v 42 dneh po koncu nosečnosti je bilo lani 756. V Venezueli se je vrnila tudi davica, bakterijska okužba s pet- do 10-odstotno smrtnostjo. Podatki kažejo, da je bilo lani zaznanih 324 primerov bolezni, medtem ko jih leto prej ni bilo.

Primanjkuje zdravil in hrane

Venezuela že četrto leto trpi hudo recesijo, zaradi česar se spopadajo s pomanjkanjem zdravil in osnovne medicinske opreme, poroča Reuters. V državi primanjkuje okoli 85 odstotkov vseh zdravil, sporoča glavno farmacevtsko združenje. Predsednik Maduro je ZN marca letos prosil za pomoč pri okrepitvi zalog zdravil.

Več milijonov ljudi se spopada tudi s pomanjkanjem hrane in visoko inflacijo, proti vladi pa več tednov potekajo množični protesti, v katerih je umrlo že okoli 40 ljudi.

Ministrstvo za zdravje po juliju 2015 ni objavljalo tovrstnih podatkov, zato je bila tokratna objava toliko pomembnejša. Sklad ZN-a za otroke Unicef je sporočil, da je objava podatkov ključen korak pri spopadanju z "zdravstvenimi izzivi" v Venezueli, saj so dokaz o učinkih trajajoče krize na ženske in otroke v državi, pravijo v Unicefu.

Venezuelska vlada predstavlja le število primerov in njihove spremembe v odstotkih, ne pa stopnje na tisoč ljudi kot večina držav, zato so uporabne primerjave z drugimi obdobji in državami nemogoče.

B. V.