Prva dama Izraela naj bi z osebjem ravnala kot s sužnji

Nove obtožbe proti Sari Netanjahu

30. oktober 2017 ob 09:07

Jeruzalem - MMC RTV SLO

Sara Netanjahu, soproga izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, se sooča z novo tožbo nekdanje uslužbenke, ki jo obtožuje zlorab in pretečega vedenja ter da je z osebjem ravnala kot s sužnji.

Do zadnjih obtožb prihaja po dveh podobnih primerih, v katerih so Netanjahujevo spoznali za krivo nezakonitih delodajalskih praks, ob tem pa prvi dami preti še potencialni sodni pregon zaradi obtožb goljufive porabe sredstev v premierjevi rezidenci.

Novo civilno tožbo je proti Netanjahujevi vložila 24-letna ortodoksna judinja S. R., ki je mesec dni delala kot čistilka v uradni rezidenci premierja in njegove soproge. Tožba navaja, da je Netanjahujeva žensko verbalno zlorabljala, med enim od izbruhov pa je bila že tik na tem, da jo udari. Netanjahujeva naj bi na svoje podrejene gledala kot na "sužnje", najraje pa najema zelo verne ženske iz ultra ortodoksne skupnosti, za katere meni, da so bolj delovne, bolj introvertirane in ubogljivejše.

58-letna Netanjahujeva naj bi bila tudi skrajno obsedena s čistočo - kar so omenjali njeni uslužbenci že v preteklih dveh tožbah. "S. R. je morala zapakirati vsak kos oblačil ločeno v dve zapečateni, sterilni vreči, na koncu vsakega delovnika pa jih je morala vzeti domov, jih oprati (tudi, če obleke niso bile nošene) in jih ponovno zapečatiti v nove sterilne vreče," navaja tožba. "Gospa Netanjahu je poudarila zelo nedvoumno, da mora S. R. poskrbeti, da njeni otroci ne pridejo v stik z opranimi oblačili in/ali sterilnimi vrečami, saj da otroci prenašajo številne bolezni, zato bi se oblačila lahko okužila."

Netanjahu ogorčen nad "lažmi"

Kot še navaja pritožba S. R., si je moralo osebje prve dame nenehno umivati roke, med delovnim časom niso smeli jesti, okarani pa so bili tudi, če so prosili za odmor. S. R. je v svoji izjavi dejala, da jo je Netanjahujeva okrcala in ji rekla: "Pravkar sem bila v Argentini in trpela za državo Izrael. Kako si upaš prositi za odmor!" Odnos med Netanjahujevo in čistilko se je dokončno zaostril v začetku oktobra, ko se je prva dama razjezila zaradi pogrešanega para čevljev in nada uslužbenko dvignila roko.

Na svoji uradni Facebook strani je Benjamin Netanjahu, ki tudi po dveh uspešnih tožbah proti njegovi soprogi vztrajno zanika vse obtožbe kršitev v skupnem gospodinjstvu, ponovno zanikal vso krivdo, obtožbe pa označil za "poskus izsiljevanja" in "absurdne". "Uslužbenka je delala le nekaj dni, zdaj pa naju za tisti čas skuša izsiljevati za 225.000 šekelov (55.000 evrov) in se tako dokopati do denarja in publicitete, pri tem pa očrniti gospo Netanjahu. Ni konca preganjanju. Ni konca lažem in ni konca ubijanju dobrega imena."

K. S.