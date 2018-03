Putin leta 2014 odredil sestrelitev letala z bombo nad Sočijem; bil je lažni alarm

Na letalu je bilo 110 potnikov

12. marec 2018 ob 08:24

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred štirimi leti odredil sestrelitev potniškega letala, na katerem naj bi bila bomba, cilj napada pa je bilo odprtje olimpijskih iger v Sočiju. Izkazalo se je, da je šlo za lažni alarm.

To razkriva dveurni dokumentarni film z naslovom Putin, ki so ga na spletu objavili teden dni pred ruskimi predsedniškimi volitvami, na katerih je pričakovati gladko zmago Putina. Kot je v filmu v pogovoru z Andrejem Kondrašovom, ki je januarja postal tiskovni predstavnik Putinove predsedniške kampanje, dejal Putin, je tik pred začetkom slovesnosti ob odprtju olimpiskih iger v Sočiju 7. februarja 2014 prejel telefonski klic varnostnih uradnikov. "Dejali so mi: na poti iz Ukrajine v Carigrad je bilo ugrabljeno letalo, ugrabitelji zahtevajo pristanek v Sočiju," je v filmu povedal Putin.

Kot v filmu navaja Kondrašov, so piloti boeinga 737-800 turške letalske agencije Pegasus Airlines, ki je bilo na poti iz Harkova v Carigrad, poročali, da ima eden od potnikov bombo, zaradi česar so letalo preusmerili v Soči. Na letalu je bilo 110 potnikov. Na olimpijskem prizorišču se je na odprtju zbralo 40.000 gledalcev.

Putin se je posvetoval z varnostnimi organi, ki so ga seznanili s tem, da načrt za izredne razmere v taki situaciji predvideva sestrelitev letala. "Dejal sem jim: ukrepajte v skladu z načrtom," je dejal Putin, ki je kmalu zatem prišel na olimpijsko prizorišče. K sreči je nekaj minut zatem prejel klic, da gre za lažni alarm. Potnik je bil pijan, letalo pa je potem nadaljevalo svojo pot v Turčijo.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v nedeljo potrdil resničnost Putinovih navedb iz filma.

K. T.