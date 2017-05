Jared Kushner naj bi skušal vzpostaviti skrivni kanal za komunikacijo s Kremljem

Preiskava v Washingtonu se širi

27. maj 2017 ob 08:32

Washington - MMC RTV SLO/STA

Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner naj bi skušal vzpostaviti kanal za komunikacijo s Kremljem mimo ameriških diplomatov in obveščevalcev.

O domnevni Kushnerjevi nameri je v petek poročal časnik Washington Post. Kushner, ki je Trumpov svetovalec, naj bi bil že sicer del preiskave Zveznega preiskovalnega urada (FBI) glede domnevnih povezav z Rusijo. Po poročanjih preiskovalci menijo, da ima Kushner pomembne informacije, ni pa nujno osumljen kakšnega zločina, poroča BBC.

Tiskovna agencija Reuters medtem poroča, da naj bi se Kushner lani z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom srečal večkrat, kot je doslej priznal. Bela hiša je priznala le eno srečanje, in sicer decembra lani v Trumpovi stolpnici.

Prav takrat naj bi glede na poročanje Washington Posta in New York Timesa govorila tudi o kanalu za neposredno komunikacijo, za katerega bi uporabljali ruska diplomatska poslopja v ZDA. Kanal bi lahko služil za razpravo o Siriji in drugih vprašanjih, še poroča BBC.

Na srečanju v stolpnici Trump Tower v New Yorku naj bi bil prisoten tudi nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn, za katerega so ameriški mediji že v preteklosti poročali, da si je tudi sam prizadeval za vzpostavitev tovrstnega komunikacijskega kanala. Flynn je moral zaradi svojih nerazkritih stikov z ruskim veleposlanikom odstopiti kmalu po prevzemu položaja.

Zakaj želi Trump ločen kanal za komunikacijo?

Trump naj bi si namreč želel izboljšati odnose med ZDA in Rusijo in naj ne bi zaupal ameriškim obveščevalcem ali diplomatom. Trumpovi kritiki pa se ob tem sprašujejo, ali je v ozadju morebiti še kakšen drug razlog za tovrstne komunikacije.

Kushnerja je tako zajela preiskava domnevnega vpletanja Moskve v ameriške predsedniške volitve in njenih domnevnih povezav s Trumpovo kampanjo. Kushnerjev odvetnik je že sporočil, da bo njegov klient sodeloval s preiskovalci.

Ameriške obveščevalne službe menijo, da je Moskva skušala vplivati na izid predsedniških volitev v korist Trumpa, ki je premagal demokratsko kandidatko Hillary Clinton.

B. V.