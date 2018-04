Rusija: Strokovnjaki OPCW-ja lahko v sredo pridejo v Dumo

Sirski protiraketni ščit prestregel neznane izstrelke

17. april 2018 ob 07:51

Moskva/Washington/Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Rusija je sporočila, da bodo strokovnjaki za kemično orožje v sredo lahko obiskali Dumo in tam poiskali sledi domnevnega napada s kemičnim orožjem. Sirski protiraketni ščit naj bi medtem ponoči prestregel več izstrelkov.



Cilj izstrelkov sta bila po poročanju sirskih medijev protiletalsko oporišče Šajrat v bližini Homsa in letališče Dumair severovzhodno od Damaska. Predvidevajo, da so jih izstrelila izraelska letala, ki so vstopila v libanonski zračni prostor. Izraelska vojska napada ni komentirala, Pentagon pa je z besedami, "da trenutno na tem območju ne izvajajo nobene dejavnosti", zanikal vpletenost ZDA.

Strokovnjaki čakajo v Damasku

V Dumo, kjer naj bi se napad s kemičnim orožjem zgodil sedmega aprila, ekipa strokovnjakov Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) do zdaj ni smela. Strokovnjaki so v Siriji sicer od sobote, a so v prestolnici Damask čakali na dovoljenje za vstop v mesto. Sirija in Rusija pri tem opozarjata na še ne rešena varnostna vprašanja, ki bi jih bilo treba rešiti pred vstopom ekipe v Dumo, kot je odstranitev min na poti.

Zbiranje vzorcev in pogovor z žrtvami

Ruski diplomat pri OPCW-ju Aleksander Šulgin je po nekaj zapletih vendarle potrdil, da so varnostne težave zdaj odpravili in da inšpektorji lahko v sredo pridejo v mesto. V Damasku jim je sirska vlada medtem ponudila pogovor z 22 domnevnimi pričami iz Dume. V ekipi OPCW-ja je devet prostovoljcev, ki naj bi na terenu zbrali vzorce zemlje in opravila pogovore z domnevnimi žrtvami napada.

Strokovnjaki menijo, da je bil v Dumi uporabljen klor, ne izključujejo pa niti možnosti uporabe živčnega strupa sarin. Po podatkih partnerskih organizacij Svetovne zdravstvene organizacije v Siriji je po napadu kakih 500 ranjenih razvilo simptome, značilne za izpostavljenost strupenim kemikalijam, kot so težave pri dihanju, motnje centralnega živčnega sistema in draženje sluznic.

Obtoževanje drug drugega

Ameriška stran je izrazila zaskrbljenost, da so predstavniki Rusije ob obisku prizorišča "morebiti vplivali nanj", da bi ovirali preiskavo.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je to zanikal, obenem pa kritiziral trojico držav - ZDA, Francijo in Veliko Britanijo -, ker so v soboto v odgovor na domnevni kemični napad obstreljevale več ciljev v Siriji, še preden bi lahko OPCW izvedel preiskavo. Lavrov je dodal, da je bil domnevni napad s kemičnim orožjem le "predstava".

A. P. J.