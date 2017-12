Rusija umika svoje sile iz Sirije; obveščevalci pripravljeni na vrnitev skrajnežev

12. december 2017 ob 15:11,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 16:29

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V Rusijo so se vrnili prvi pripadniki ruske vojske, ki so se bojevali v Siriji na strani sirskega predsednika Bašarja al Asada, medtem pa je ruska obveščevalna služba v pripravljenosti tudi na vrnitev skrajnežev.

Delni umik ruske vojske iz Sirije je med ponedeljkovim nepričakovanim obiskom v ruski letalski bazi v Siriji Hmeimim odredil ruski predsednik Vladimir Putin.

Z dvema vojaškima letaloma se je domov že vrnil bataljon vojaške policije, ki je pristal v prestolnici ruske republike Dagestan Makaškala. V stalno bazo v regiji Kaluga so se vrnili tudi bombniki Tu-22M3. Člani posadke izvidniškega letala A-50 pa so se vrnili v domačo bazo v regiji Ivanovo, kjer so jo pozdravili vojaški poveljniki in družinski člani.

Putin je sicer v ponedeljek dejal, da bosta letalsko oporišče v Hmeimimu in pomorsko oporišče v Tartusu še naprej delovala, ni pa povedal, koliko pripadnikov ruskih sil bo ostalo v Siriji. Opozoril je, da bo Rusija odgovorila na morebitne nove napade teroristov.



Obveščevalci pripravljeni na džihadiste

Ruska obveščevalna služba (FSB) je medtem v luči ruskega umika iz Sirije sporočila, da je v pripravljenosti na morebitno vrnitev džihadistov iz Sirije pred predsedniškimi volitvami in svetovnim nogometnim prvenstvom v Rusiji.

Potem ko je IS leta 2014 v bliskoviti ofenzivi zasedel obsežna območja v Siriji in Iraku in razglasil kalifat, se je tja odpravilo do 40.000 borcev iz vsega sveta, tudi iz Rusije. Ruske varnostne službe so leta 2015 ocenile, da se je IS-ju pridružilo 2.900 ruskih državljanov in več tisoč državljanov držav srednje Azije.

Nevarnost spečih celic

Zdaj ko je kalifat IS-ja tako rekoč propadel, voditelji in borci iščejo možnosti za nadaljevanje terorističnih dejavnosti na ozemlju drugih držav, vključno z Rusijo, opozarja direktor FSB-ja Aleksander Bortnikov. "Vrnitev nekdanjih članov nezakonitih oboroženih skupin z Bližnjega vzhoda v Rusijo predstavlja resno nevarnost, saj bi lahko ustanovili speče celice in novačili nove člane," je dodal.

Napovedal je ostre varnostne ukrepe za preprečitev napadov na prizoriščih svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo potekalo v 13 mestih od 14. junija do 15. julija prihodnje leto. "Naša prioriteta bo varovanje lokacij, kjer se bodo zbirale množice, kot tudi objektov energetske infrastrukture in športnih prizorišč, ki bodo gostili svetovno prvenstvo, da ne bi postali tarča terorističnih napadov," je dodal Bortnikov.

Že tretja napoved umika

Rusija posreduje v sirskem konfliktu od leta 2015 in kot glavna podpornica podpira režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki se bori tako proti IS-ju in drugim džihadistom kot proti uporniškim skupinam.

Minuli teden je sporočila, da je končala svojo vojaško misijo v Siriji in da se bo zdaj osredotočila na obnovo države in ohranitev miru. Rusija je sporočilo o umiku objavila že tretjič od začetka operacije v Siriji leta 2015. Med drugim je marca 2016 napovedala umik večine svojih enot iz Sirije, vendar je kmalu za tem nadaljevala operacije kot običajno.

