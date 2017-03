Ruski specialci na pomoč libijskemu generalu v boju proti milicam?

Začela se je ofenziva za Ras Lanuf

Rusija naj bi na egiptovsko-libijsko mejo poslala skupino 22 pripadnikov posebnih enot, ki naj bi pomagali libijskemu vojaškemu poveljniku Kalifi Haftarju pri nadzoru vzhodnega dela države.

Libija je po strmoglavljenju libijskega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 razdeljena na vzhodni in zahodni del, vsak ima tudi svojo oblast. Zahodna, tako imenovana vlada narodne enotnosti, ki ima mednarodno podporo, ima sedež v glavnem mestu Tripolisu, vzhodna oblast, ki ima nadzor nad ozemljem med Adždabijo in Tobrukom, pa v Al Bajdi.

Haftar z rusko pomočjo v protinapad za Ras Lanuf?

To vodi Haftar, ki obenem vodi boj proti islamističnim milicam na vzhodu države – na začetku marca je tako doživel poraz, ko so pripadniki islamistične milice Bengazi Defence Brigades (BDB) zavzeli pristanišča za pretovor nafte. Kmalu potem so v bližino libijsko-egiptovske meje prispeli pripadniki ruskih posebnih enot, opremljeni z brezpilotniki in se zadrževali v oporišču bližini egiptovskega mesta Sidi Barrani, ki leži 60 kilometrov od meje, je v ponedeljek prva poročala tiskovna agencija Reuters in dodala, da naj bi Rusi v Egipt prispeli že februarja, in sicer v bližnje oporišče Marsa Matruh.

Reuters je ob tem poudaril, da so te informacije dobili od vira v ameriški vladi, ki je želel ostati anonimen, potrdili pa so jim ga tudi posamezniki iz egiptovske vojske, a so tudi oni želeli ostati neimenovani. Egiptovski viri so še dodali, da je v Egipt tajno prispela skupina 22 pripadnikov elitne ruske vojaške enote, ki naj bi pomagala Haftarjevim silam v skorajšnji bitki za tamkajšnja skladišča nafte.

Ofenziva za Ras Lanuf že poteka

Ta je očitno že izbruhnila, saj so medtem vzhodnolibijske oblasti potrdile, da so sprožile ofenzivo za mesto oz. pristanišče Ras Lanuf, ki je znano tudi po svoji rafineriji in obsežnih skladiščih nafte. Haftarjeva Libijska nacionalna vojska (LNA) podrobnosti ofenzive ni želela razkriti, je pa poveljnik za bližnje mesto Adždabija, Akram Buhalik, potrdil, da so sprožili protinapad.

Egiptovske oblasti so sicer odločno zatrdile, da na njihovem ozemlju ni pripadnikov kakršnih koli tujih vojaških sil, predstavniki ameriške vojske, ki je do nedavnega skupaj z EU-jem Haftarja v njegovem boju proti islamistom podpirala, pa trditev niso želeli komentirati.

Ameriški general: Rusi želijo vpliv v Libiji

Reuters ob tem poroča še, da se Rusija s podporo Haftarju vmešava v boj za oblast v razkosani in kaotični Libiji. Haftar je namreč že, ko je še užival podporo Zahoda, želel prevzeti vlogo, kot jo je imel samodržec Gadafi – torej zavladati Libiji kot vojaški diktator. Že pred časom je nato našel zaveznika v Rusiji, ki tako zadnjih nekaj mesecev deluje kot mediator med Haftarjevo vojsko in vlado v Tripolisu, ki jo podpirajo Združeni narodi.

Prejšnji teden je tako eden vodilnih predstavnikov ameriške vojske v Afriki, general Thomas Waldhauser, med zaslišanjem pred ameriškim senatom dejal, da si želi Rusija izboljšati svoj vpliv v Libiji in tako soodločati o tem, kdo bo na koncu vodil Libijo. Ob tem je Waldhauser poudaril, da ZDA nikakor ni v interesu, da bi to dopustile, še piše Reuters.

