V Washingtonu se je zbralo le okoli 20 rasistov in več tisoč protiprotestnikov

Obletnica dogodkov v Charlottesvillu ni minila v znamenju nasilja

13. avgust 2018 ob 07:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Zborovanja skrajnih desničarjev pred Belo hišo v Washingtonu ob obletnici podobnega dogodka lani v Charlottesvillu v Virginiji se je udeležilo le nekaj več kot 20 ljudi, medtem ko je bilo protiprotestnikov več tisoč.

Prvotno so sicer pričakovali prihod okoli 400 rasistov. Tiste, ki so vendarle prišli in so na zborovanju z naslovom "Združimo desnico 2" opravili nekaj govorov, so preglasila skandiranja protirasističnih protestnikov, policija pa je skupino zaščitila pred morebitnim nasiljem. Do večera so aretirali le enega človeka.

Na podobnem zborovanju rasistov lani v Charlottesvillu je umrla 32-letna protiprotestnica Hether Heyer, ko se je v množico protirasistov z avtomobilom zaletel eden izmed udeležencev skrajnodesničarskega shoda, 21-letni skrajni desničar iz Ohia James Fields mlajši, ki mu zdaj sodijo zaradi umora. Zaradi tega skrajni desničarji letos niso dobili dovoljenja za zborovanje v Charlottesvillu in so se odpravili v Washington, v park Lafayette pred Belo hišo.

Predsednik ZDA Donald Trump, ki je lani po tragičnem dogodku v Charlottesvillu dejal, da so "zelo dobri ljudje na obeh straneh", torej tudi med neonacisti, je letos pred obletnico na Twitterju sporočil, da obsoja vse oblike rasizma.

Zaradi obletnice nasilja v Charlottesvillu je bilo napeto tudi drugod po drugih mestih ZDA, kjer je okrepljena prisotnost policijskih sil poskrbela, da nasilja tokrat večinoma ni bilo. Policija je nadzirala središče Charlottesvilla, protestniki pa so vzklikali, da so policisti in pripadniki rasistične organizacije Ku Klux Klan eno in isto. Do večera je policija aretirala štiri ljudi.

B. V.