Samooklicana Islamska država naj bi potrdila smrt Al Bagdadija

"Zmaga v Mosulu odločilen udarec IS-ju"

11. julij 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 11. julij 2017 ob 13:35

Mosul - MMC RTV SLO/STA

Iraška televizija Al Sumarija, ki se je sklicevala na neimenovan vir, je poročala, da je samooklicana Islamska država objavila smrt svojega vodje Abuja Bakra Al Bagdadija.

Kot piše ruska tiskovna agencija Tass, se Al Sumarija sklicuje na vir iz iraške province Ninive, šlo pa naj bi za pripadnika džihadistične skupine. Kot dodajajo, naj bi bilo kmalu znano ime novega vodje, ki ga je IS že imenoval. Pred tem so iranski mediji objavili fotografije, ki naj bi potrdile smrt Al Bagdadija. Mediji v Iranu in Iraku še poročajo, da IS drugih podrobnosti o okoliščinah ni podal.

Po razglasitvi kalifata je bilo že več poročil, da je bil Al Bagdadi ubit ali poškodovan. Nazadnje je tako rusko zunanje ministrstvo sredi junija sporočilo, da je bil v zračnem napadu v Siriji konec maja najverjetneje ubit Al Bagdadi. Napad so ruska letala izvedla v bližini Rake, kjer naj bi se sestalo vodstvo IS-ja. V napadu naj bi bilo ubitih okoli 300 pripadnikov džihadistične skupine, med katerimi so bili tudi visoki poveljniki IS-ja.

45-letni Al Bagdadi je leta 2014 v Mosulu v Iraku razglasil kalifat. V drugem največjem iraškem mestu je premier Haider Al Abadi v nedeljo razglasil zmago nad IS-jem. V ZDA in v Rusiji so pozdravili osvoboditev Mosula, obenem pa so opozorili, da boj proti samooklicani Islamski državi še ni končan.

"Zmaga sama še ne odpravlja Islamske države in še vedno ostaja težak boj. A izguba ene od njenih dveh prestolnic in dragulja njihovega tako imenovanega kalifata je odločilen udarec. Zdaj je čas, da se vsi Iračani združijo, da bi tako zagotovili poraz IS-ja po preostalem Iraku," je dejal ameriški poveljnik mednarodne operacije proti skrajnežem IS-ja Stephen Townsend. Osvoboditev Mosula je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dodal, da so s tem "dnevi IS-ja v Iraku in Siriji šteti".

V Moskvi so medtem izrazili upanje, da bo osvoboditev Mosula pripomogla k vnovični vzpostavitvi ozemeljske celovitosti Iraka in spravi med Iračani. "Osvoboditev Mosula sta omogočila pogum in vztrajnost iraške vojske, ljudskih milic in enot kurdskih pešmerg," je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo. Po njihovih besedah to dokazuje, da so se vlada in ljudje v Iraku s skupnimi prizadevanji zmožni zoperstaviti teroristični grožnji. Nadaljnji načrt je izkoreniniti prisotnost teroristov v celotni državi, so že pristavili.

ZN: Iz Mosula zbežalo 920.000 ljudi

Ob tem Združeni narodi izpostavljajo uničenje Mosula in potrebo po obnovi porušenega mesta, ki bi omogočila vrnitev pregnanim prebivalcem. Pri UNHCR-ju so zapisali, da bi lahko trajalo več mesecev, preden bo mogoča vrnitev civilistov na svoje domove: "Številni se zaradi obsežne škode nimajo kam vrniti, medtem ko bo treba ključne storitve, kot so voda, elektrika in druga pomembna infrastruktura, vključno s šolami in bolnišnicami, popraviti ali vzpostaviti povsem na novo."

Rusko zunanje ministrstvo je v izjavi izpostavilo tudi težko ceno osvoboditve. Po nekaterih virih naj bi v operaciji umrlo 30.000 iraških vojakov, bodisi zaradi delovanja IS-ja bodisi zaradi letalskih napadov mednarodne koalicije naj bi bilo ubitih tudi 7.000 prebivalcev Mosula. Po več mesecih bojev je mesto pretežno v ruševinah, po podatkih ZN-a pa naj bi od začetka operacije za zavzetje od oktobra lani zbežalo 920.000 ljudi, piše Al Džazira. Mednarodna agencija za človekove pravice Amnesty International je pozvala k vzpostavitvi posebne komisije, ki bi preiskala zločine, ki so jih nad civilisti v Mosulu v bitki za osvoboditev zagrešile vse strani. "Grozote, ki so jim bili priče prebivalci Mosula, in omalovaževanje človeškega življenja pri vseh vpletenih v konfliktu ne smejo ostati nekaznovani," je predstavnica AI-ja za Bližnji vzhod.

Al Abadi: Iz Mosula razglašam zmago

Iraški premier Al Abadi je že v nedeljo razglasil zmago nad borci IS-ja v Mosulu, kjer je iraškim silam čestital za zmago po devetih mesecih srditih bojev. Zatem so morali premagati še nekaj džihadistov, tako da je v ponedeljek spregovoril v televizijskem prenosu: "Iz središča Mosula razglašamo zmago. Z našo krvjo, našimi žrtvami in našimi napori smo Irak, njegovo deželo in njegove ljudi osvobodili."

Iraške sile so bitko za Mosul, drugo največje mesto v državi, s podporo ameriških zračnih napadov začele oktobra lani. Junija 2014 so mesto zavzeli džihadisti IS-ja in v njem razglasili kalifat. V bojih za mesto so sodelovale tudi kurdske sile, pešmerge, pripadniki sunitskih plemen in šiitskih milic. Januarja so vladne sile znova osvojile vzhodni del mesta in se nato premikale proti zahodu. Starejši del mesta je bil zaradi uličnih bojev teže osvojljiv. Osvoboditev Mosula je velik udarec za skrajneže IS-ja, a ne pomeni njihovega dokončnega poraza. Še vedno imajo v rokah nekatere dele Iraka, v Siriji pa glavno središče v Raki na severu države.

