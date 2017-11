Iran savdskega princa po primerjavah s Hitlerjem obtožuje slaboumnega obnašanja

Dodatno zaostrene razmere med državam

25. november 2017 ob 11:54,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 12:23

Riad,Teheran - MMC RTV SLO, Reuters

Iran je po obtožbah savdskega kronskega princa Mohameda bin Salmana, ki je iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja primerjal s Hitlerjem, obnašanje in izjave princa označil za slaboumne.

Prestolonaslednjk in obrambni minister Mohamed bin Salman je ajatolo Hameneja obtožil, da se je pod njegovim vodstvom v Iranu razširila samooklicana Islamska država. "Od Evrope smo se naučili, da popuščanje ne deluje. Ne želimo, da novi Hitler na Bližnjem vzhodu ponovi, kar se je zgodilo v Evropi," beseda princa navaja New York Times.

Iran se je nemudoma odzval in sporočil, da je savdski princ nezrel. "Nihče na svetu in v mednarodni areni mu ne zaupa zaradi nezrelega in slaboumnega obnašanja in opazk," je sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Kasemi. "Če se je odločil slediti poti slavnih regionalnih diktatorjev, naj tudi razmisli o njihovi usodi," je še dodal.

Razmere med pretežno sunitsko kraljevino Savdsko Arabijo in šiitskim vodstvom Irana so se dodatno zaostrile po izjavi prosavdskega libanonskega zunanjega ministra Saada Haririja, ki je iz Riada (prestolnice Savdske Arabije) podal svoj odstop, sklicujoč se na smrtne grožnje proiranskega šiitskega skrajnega gibanja Hezbolah. Palestinsko gibanje je trditve označilo za del vojnega hujskaštva Savdske Arabije, Hariri pa je zadržal svoj odstop.

Letalo ZN-a pristalo v Sani

Savdska Arabija je v dve leti in pol trajajoči jemenski vojni s podporo ZDA izvedla več tisoč letalskih napadov na hutijevske upornike, ki so v državi poskusili prevzeti oblast in jih podpira Iran. Do zdaj je v vojni umrlo že 10.000 ljudi. Po savdskem bombardiranju letališča v prestolnici Sana in onemogočanju dostopa do države je sicer prav danes prvič po dveh tednih na letališču pristalo letalo Združenih narodov s pošiljkami pomoči za državo, ki jo ob vojni ubijata še lakota in kolera.

Obtožba na obtožbo

Savdska Arabija tako Iran obtožuje podpiranja šiitskih hutijevskih upornikov v Jemnu, kar tako Iran kot uporniki zanikajo. Savdske oblasti svarijo tudi pred vse večjim vplivom Irana v Siriji in Iraku, kjer iranske milice sodelujejo v boju proti IS-ju, medtem pa Iran obtožujejo širjenja IS-ja na domačem ozemlju, kar Iran prav tako zanika. Iran na drugi strani Savdsko Arabijo zaradi vzpostavitve transportne zapore krivi za humanitarno krizo v Jemnu. Obe državi medtem druga drugo krivita poskusov destabilizacija Libanona.

J. R.