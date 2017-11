Cavusoglu: ZDA bodo prenehale oboroževati sirsko kurdsko milico YPG

Ne le petsto, temveč dva tisoč ameriških vojakov v Siriji

25. november 2017 ob 10:52

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je sporočil, da je ameriški predsednik Donald Trump v telefonskem pogovoru s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom obljubil prekinitev ameriškega oboroževanja v Siriji aktivne kurdske milice YPG.

Turčija je ZDA že večkrat pozvala k prenehanju oboroževanja in zasegu orožja, ki so ga dobavili YPG-ju, saj milico obravnavajo kot podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). ZDA se s Turčijo strinjajo glede PKK-ja, ne pa tudi glede domnevne povezanosti z YPG-jem. Trump naj bi zdaj Erdoganu po poročanju BBC-ja obljubil prenehanje oboroževanja. Predsednik ZDA naj sicer ne bi omenjal zasega strelnega orožja in oklepnikov, za katere se Turčija boji, da bodo pristali v rokah kurdskih borcev za neodvisno državo Kurdistan.

Bela hiša je medtem sporočila, da po osvoboditvi Rake iz rok IS-a pripravlja "prilagoditve podpore" svojih partneric v Siriji, vendar ni neposredno potrdila trditev turškega zunanjega ministra. ZDA sicer kurdske borce vidijo kot ključnega strateškega partnerja v boju proti samooklicani Islamski državi v Siriji. Meseca maja so ZDA začele oboroževati tudi kurdske borce v Sirskih demokratičnih silah (SDF), ki so sestavljene iz kurdskih in arabskih borcev. Predtem so oboroževale le arabski del SDF-ja, poroča BBC.

Nejasnosti glede števila ameriških vojakov

Medtem je ameriško obrambno ministrstvo za prihodnje dni napovedalo uradno potrditev povečanja števila vojakov v Siriji, potem ko sta dva anonimna predstavnika vojske sporočila, da se v Siriji bori okoli 2.000 ameriških vojakov in ne le 500, kolikor je uradni podatek vojske, poroča Guardian. Sistem za nadzor števila vojakov v vojaških operacijah v Siriji in Iraku (Force Management Level), ki ga je uvedel nekdanji predsednik Barack Obama, naj bi nekateri poveljniki prelisičili z zaposlovanjem pogodbenikov ali začasno namestitvijo vojakov.

Trenutne uradne številke ameriške vojske so 5.262 vojakov v Iraku in 503 v Siriji. Avgusta je Pentagon sporočil, da je trenutno v Afganistanu 11.000 ameriških vojakov, kar je tisoč več, kot je bilo predtem uradno potrjeno. Decembra lani je napovedal širitev vojske v Siriji na 500, zato ni jasno, koliko časa je tam 2.000 vojakov. Pentagon naj bi novo natančno številko uradno razkril najhitreje v ponedeljek.

Kurdski borci ključni pri zmagi nad IS-om

SDF s podporo ameriške vojske je v osvobajanju sirskega ozemlja iz rok IS-a odigral ključno vlogo in novembra razglasil zmago nad IS-om v Raki. Kurdska milica YPG in njeno politično telo v Siriji Stranke demokratske unije (PYD) zanikata vsakršno povezavo s PKK-jem, a Cavusoglu vztraja, da je vsak kos orožja, ki ga zaseže YPG, grožnja Turčiji.

Turški zunanji minister je še poudaril, da bodo Rusija, Iran in Turčija skupno določile, kdo bo povabljen na mirovne pogovore za Sirijo, katere so na srečanju v Sočiju podprli predsedniki omenjenih držav. Turčija je napovedala, da na pogovorih ne bo sprejela prisotnosti YPG-ja.

J. R.