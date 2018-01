Pjongjang sprejel vabilo Seula na torkove pogovore

Ni znano, kdo se bo srečanja udeležil

5. januar 2018 ob 08:38

Seul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severna Koreja je sprejela povabilo južne sosede za pogovore na visoki ravni, ki bodo potekali 9. januarja. Na njih se bodo skušali dogovoriti za sodelovanje severnokorejskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Srečanje bo potekao v vasi Panmundžon na meji med obema Korejama oziroma na močno zastraženem demilitariziranem območju, ki ju ločuje. Udeležba na olimpijskih igrah, ki bodo potekale med 9. in 25. februarjem, sicer ne bodo edina točka dnevnega reda. Pogovarjali se bodo tudi o splošnih stvareh, kako izboljšati odnose med državama. Kdo točno bo sodeloval na pogovorih, še ni jasno, bo pa to prvo srečanje korejskih vlad po decembru leta 2015.

Seul poudarja dialog in diplomacijo

Spomnimo, tako v Pjongjangu kot v Seulu so "oljčno vejico" ponudili v začetku tedna. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je najprej v novoletni poslanici izrazil interes za izboljšanje odnosov in nakazal možnost sodelovanja severnokorejskih športnikov na olimpijskih igrah, za katere je tudi dejal, da iskreno upa, da bodo uspešne. Seul je v odzivu takoj predlagal srečanje na visoki ravni, na ravni ministrov ali namestnikov ministrov, in izrazil željo, da bi se kriza zaradi severnokorejskega jedrskega programa rešila z dialogom in diplomacijo.

Pjongjang je na vabilo na pogovore zdaj odgovoril s pismom, ki ga je v Seul, natančneje južnokorejskemu ministru za združitev Korej, po telefaksu poslal Ri Son Kvon, vodja severnokorejske agencije, zadolžene za medkorejske odnose.

Upanje, da se bodo odnosi na Korejskem polotoku res pomirili, se je okrepilo v sredo, ko sta obe Koreji obnovili telefonsko "vročo linijo" v Panmundžonu, ki je nista uporabljali od leta 2015. Poleg tega sta se ameriški predsednik Donald Trump in njegov južnokorejski kolega Mun Džae In v četrtek dogovorila, da bosta državi preložili načrtovane skupne vojaške vaje na čas po olimpijskih igrah. Severna Koreja tovrstnim vajam ostro nasprotuje, saj jih razume kot pripravo na ameriško vojaško invazijo. Le nekaj ur pred dogovorom o preložitvi je Trump tudi izjavil, da bi bili pogovori na visoki ravni med Korejama "dobra stvar".

A. P. J.