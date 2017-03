Sigmar Gabriel svari pred novo oboroževalno tekmo

Lavrov predlaga, da bi namestitve vojakov in orožja uskladili

9. marec 2017 ob 13:26,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 18:25

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je med obiskom v Moskvi posvaril pred novo oboroževalno tekmo in pozval h konkretnim korakom za razoroževanje v Evropi.

Ob začetku pogovorov z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom je Gabriel v zvezi z nameščanjem vojakov ter investicij v oboroževanje v zvezi Nato in Rusiji izrazil zaskrbljenost, da se bosta strani ujeli v novo spiralo oboroževalne tekme.

Nato, katerega članica je tudi Nemčija, je v baltskih državah in na Poljskem razporedil okoli 4.000 vojakov v odgovor na napetosti z Rusijo glede Ukrajine. Rusija je medtem na svojo zahodno mejo premestila na tisoče vojakov. Gabriel je v sredo na Poljskem dejal, da je krepitev Nata na vzhodu upravičena glede na kopičenje ruske vojske na območju.

Na mizo zemljevid in ugotoviti, kdo ima kaj in kje

Lavrov je po pogovorih z Gabrielom zavrnil očitke, da njegova država ogroža vzhodne članice Nata z vojaško prevlado. "Glede tega imamo drugačno statistiko," je poudaril po srečanju. Dodal je, da je Rusija obkrožena z Natovimi silami in orožjem, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ruski zunanji minister je zato predlagal, da bi namestitve vojakov in orožja uskladili v okviru sveta Nato-Rusija. "Na mizo moramo dati zemljevid in ugotoviti, kdo ima kje kaj nameščeno," je pojasnil in ocenil, da se bodo stvari tako razjasnile same.

Putin: Naša skupna naloga je normalizacija odnosov

Gabriel, ki je tudi nemški podkancler, se je sešel tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Naša skupna naloga je normalizacija odnosov in premagovanje težav, na katere naletimo," je po srečanju dejal Putin. Gabriel pa je dejal, da se morajo skupaj zavzemati za mir in stabilnost v Evropi, kar ni lahko, ampak se je treba potruditi. Putin je po srečanju na obisk v Rusijo povabil še nemško kanclerko Angelo Merkel in prihodnjega nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja.

T. K. B., B. V.