Suh Hoon - mož za zgodovinskimi srečanji Severne in Južne Koreje

Vodja obveščevalcev v Pjongjang pospremil tudi Pompea

28. april 2018 ob 12:58

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Med zaslužnimi za zgodovinsko srečanje voditeljev Severne in Južne Koreje, Kim Džong Una in Mun Dže Ina, je vodja južnokorejske obveščevalne službe Suh Hoon, ki se dve desetletji trudi za vzpostavitev dialoga med sprtima državama.

Gre šele za tretjo priložnost po prekinitvi ognja med državama leta 1953, da so se srečali voditelji obeh Korej. Suh je med srečanjem in obljubami o mirni prihodnosti potočil solze olajšanja.

Prav on je bil namreč neposredno odgovoren za prvo srečanje leta 2000, ko je odpotoval v Severno Korejo in Kimovega očeta Kim Džong Ila prepričal v srečanje s takratnim južnokorejskima predsednikoma Kim Dea-jungom v Pjongjangu.

Pomembno vlogo je odigral tudi pri organizaciji drugega srečanja leta 2007, na katerem se je Kim sestal z novim južnokorejskim predsednikom Roh Moo-hyunom.

V poznih 90. letih je dve leti preživel v državi in sodeloval pri gradnji jedrskega reaktorja, k čemur se je Severna Koreja zavezala v mednarodnem sporazumu o koncu jedrskega razvoja leta 1994, ki pa je neslavno propadel.

Tudi zato Suh velja za največjega južnokorejskega strokovnjaka za Severno Korejo, prav tako pa je med vsemi Južnimi Korejci in najverjetneje tujci nasploh največkrat srečal voditelja Kim Džong Ila.

Mun Suha vpoklical iz pokoja

Petkovo srečanje je zgodovinsko tudi zato, ker je Kim Džong Un kot prvi severnokorejski voditelj po letu 1953 stopil na ozemlje Južne Koreje. Le leto pred tem je južnokorejski liberalni voditelj Mun nastopil vlogo predsednika in Suha nemudoma imenoval na čelo državne obveščevalne službe, rekoč da je pravi človek za oživljanje odnosov med državama v luči severnokorejskih jedrskih poskusov.

Suh se je sicer leta 2008, po dveh zgodovinskih srečanjih v Pjongjangu in ob izvolitvi konservativne vlade v Južni Koreji, že upokojil. "Prezgodaj je govoriti o novem srečanju med državama, čeprav ga potrebujemo," je nato dejal lani po imenovanju na mesto voditelja obveščevalcev.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je zapisala, da je petkovo srečanje odprlo pot za narodno spravo in enotnost, mir in blaginjo. Oglasil se je tudi Iran, ki opozarja, da ZDA niso usposobljene za sodelovanje v procesu jedrske razorožitve, saj ne spoštujejo svojih zavez, poroča STA.



V Pjongjang pospremil Pompea

Marca letos je bil udeleženec 10-članske delegacije, ki je obiskala Pjongjang, in postal eden prvih Južnih Korejcev, ki je osebno spoznal tretjega zaporednega voditelja iz dinastije Kim. Na takratnem obisku je Kim Džong Un presenetil z napovedjo, da je pripravljen na pogovore o jedrski razorožitvi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Suh je nato z Mikom Pompeom, sveže imenovanim, a še uradno nepotrjenim ameriškim zunanjim ministrom in nekdanjim voditeljem ameriških obveščevalcev (CIA), med 31. marcem in 3. april obiskal Pjongjang, kjer so stekli pogovori o nenavadnem srečanju, ki naj bi se zgodilo meseca junija.

"Človeška mreža je imela ključno vlogo v organizaciji teh srečanj," je dejal raziskovalec iz južnokorejskega državnega varnostnega inštituta Moon Hong-sik, ki je izpostavil, da je Suh v odnosih tako s Pompeom kot visokim državnikom in nekdanjim vodjo severnokorejskih obveščevalcev Kim Yong Cholom.

Predsedniška Modra hiša je po poročanju Reutersa sicer zavrnila izjavo o Suhovi vlogi v srečanju, varnostne službe pa za izjavo niso bile dosegljive.

Suh eden izmed zgodovinske šesterice

Na zgodovinskem dialogu med voditeljema Korej sta imela oba ob sebi po dva najtesnejša sodelavca. Kim Džong Una sta spremljala njegova sestra Kim Yo Jong in prej omenjeni Chol, Mun Dže Ina pa glavni predsedniški sekretar Im Jong-seok in seveda Suh.

"Samo videti Suha na tistem mestu je dovolj zgovorno o pomembnosti njegove vloge pri organizaciji srečanja," je dejal raziskovalec iz inštituta za severnokorejske študije v Seulu Seo Yu-Suk.

J. R.