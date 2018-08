Teheran: ZDA želijo škodovati iranskemu gospodarstvu

Sodišče naj bi odločilo v dveh mesecih

27. avgust 2018 ob 14:35

Haag - MMC RTV SLO, STA

Na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) je Iran zahteval začasno odpravo sankcij, ki so jih proti državi znova uvedle ZDA, potem ko so maja izstopile iz iranskega jedrskega sporazuma.

"ZDA javno širijo politiko, katere namen je čim bolj škodovati iranskemu gospodarstvu ter iranskim državljanom in podjetjem," je ob začetku postopka v tožbi Irana proti ZDA zaradi vnovične uvedbe sankcij dejal iranski odvetnik Mohsen Mohebi. Iranska delegacija je sodišče pozvala k "izredno nujni" obravnavi primera zaradi dramatičnih posledic za njeno gospodarstvo, ki ga sankcije že uničujejo in ogrožajo blaginjo prebivalcev. Washington so ob tem obtožili gospodarskega napada in tega, da želi s sankcijami gospodarstvu Irana čim bolj škodovati.

Vnovična uvedba ukrepov, ki jo je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, je "očiten gospodarski napad na mojo državo", je poudaril Mohebi in zagotovil, da se bo Iran z vsemi miroljubnimi sredstvi silovito uprl temu "ameriškemu davljenju gospodarstva". Poudaril je, da je Iran želel diplomatsko rešitev spora, a je bil zavrnjen.

Prvi dan štiridnevne ustne obravnave je Teheran sodišče pozval k začasni odpravi sankcij, dokler sodniki ne bodo dokončno odločili o zahtevi po njihovi odpravi. Trump je maja letos ZDA umaknil iz iranskega mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015, s katerim je Iran omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo ukrepov. Na začetku meseca so nato ZDA znova uvedle prvi sveženj sankcij proti Iranu s trditvijo, da želijo s tem zagotoviti, da Iran ne bo nikoli imel jedrske bombe.

Prepovedani so poslovanje z iranskimi finančnimi ustanovami, trgovina z dragocenimi kovinami in sodelovanje z iranskim avtomobilskim sektorjem. Po 5. novembru pa bodo sledile ostrejše sankcije, zlasti prepoved trgovanja z iransko nafto. Iran meni, da pomenijo sankcije kršitev malo znanega ameriško-iranskega sporazuma iz leta 1955, ki govori o prijateljskih odnosih med državama in spodbujanju njunih trgovinskih odnosov. Vendar pa državi diplomatskih odnosov nimata že od leta 1980.

Sodišče naj bi o zahtevi Teherana o začasni odpravi ameriških sankcij odločilo v dveh mesecih, medtem ko bo na končno odločitev o zadevi treba predvidoma čakati več let. Iran je tožbo vložil julija. ZDA naj bi v torek na sodišču zagovarjale stališče, da sodišče za zadevo ni pristojno, kar so zatrdile že v pisnem odgovoru.

Sankcije so samo še dodatno prispevale h gospodarskim težavam Irana, ki se spopada s protesti in stavkami. Po uvedbi sankcij pa je že več mednarodnih podjetij, med njimi francoski Total in nemški Daimler, že sporočilo, da končujejo delovanje v Iranu. Britanska in francoska letalska družba British Airways in Air France sta pretekli teden sporočili, da bosta zaradi nerentabilnosti ustavili polete v Iran. British Airways je ob tem sicer zatrdil, da odločitev ni povezana z ameriškimi sankcijami.

T. J.