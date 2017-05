Trudeau pri papežu iskal opravičilo za zlorabe v šolah

150.000 Indijancev, Inuitov in Metisov v prevzgojnih šolah

30. maj 2017 ob 10:27

Vatikan - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Kanadski premier Justin Trudeau je v Vatikanu obiskal papeža Frančiška in ga pozval, naj obišče Kanado in se opraviči za zlorabe katoliških duhovnikov v šolah za otroke domorodcev.

V poznem 19. stoletju so oblasti okoli 30 odstotkov otrok domorodcev, skupno okoli 150.000 ljudi, poslale v posebne šole, v katerih so jih želeli "očistiti" tradicionalne kulture in predniških jezikov. Celo stoletje, vse do 90. let 20. stoletja, sta te šole financirali in vodili tako vlada kot Rimskokatoliška cerkev.

"Povedal sem mu, kako pomembno je za nas Kanadčane, da se pomaknemo k resnični spravi z domorodci. Poudaril sem, da bi papež lahko pomagal z javnim opravičilom," je Trudeau dejal novinarjem po srečanju in dodal, da je papeža tudi že povabil na obisk Kanade.

Trudeau je pojasnil, da mu je papež odvrnil, da je njegovo celotno življenje "posvečeno podpori ljudem, ki so odrinjeni na rob". Obljubil mu je tudi, da bo s kanadskimi škofi poskušal najti pot do skupne rešitve.

Fizične in spolne zlorabe

Kanadska komisija za resnico in spravo je v svojem poročilu leta 2015 navedla zlorabe, ki so se dogajale v katoliških šolah. Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov je bilo prisilno vključenih v 139 šol, ki so jih vzpostavili za asimilacijo domorodnega prebivalstva.

Veliko jih je na teh šolah doživelo fizične in spolne zlorabe, danes pa je to po mnenju komisije vzrok za veliko stopnjo revščine, alkoholizma in nasilja v družini, pa tudi samomorilnosti v njihovih skupnostih.

Komisija za resnico in spravo je ob poročilu pripravila tudi 94 predlogov, vključno s papeževim opravičilom domorodcev. Komisija ocenjuje, da je šlo za kulturni genocid, ki se je dogajal več kot stoletje, v šestih letih pa je zbrala pričevanja in dokaze okoli 7.000 učencev v Kanadi.

Papež in Trudeau tudi o podnebju

Iz Vatikana so medtem sporočili, da sta imela papež in kanadski premier 36 minut dolge prisrčne zasebne pogovore. Pogovori so bili posvečeni tematikam integracije in sprave, pa tudi verski svobodi in trenutnim etičnim vprašanjem. Dotaknila sta se tudi podnebnih sprememb in se strinjala, da jih povzroča človeško delovanje.

Trudeau, sicer katoličan, ki se je šolal pri jezuitih, je spomnil, da se je papež osebno že opravičil za ravnanje s staroselci med kolonizacijo Južne Amerike.

Prejšnji papež Benedikt XVI. je leta 2009 sicer že izrazil sožalje zaradi zlorab, ki so se dogajale v Kanadi.

Prve šole za asimilacijo so sicer začele delovati leta 1874, zadnjo pa so zaprli leta 1996. Številni, ki so se opisali kot žrtve, so navajali, da so jih ravnatelji in učitelji oropali njihove lastne kulture in jezika. Najmanj 3200 se jih nikoli več ni vrnilo v svoje skupnosti.

