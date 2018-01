Po konferenci v Vancouvru: Do jedrske razorožitve pritisk na Pjongjang

"Sankcije je treba izvajati dosledno"

17. januar 2018 ob 11:55

Vancouver - MMC RTV SLO, STA

Udeleženci ministrske konference v Vancouvru so enotnega mnenja, da je ne glede na nekaj pomirjujočih potez Severne Koreje vseeno treba ohraniti pritisk na Pjongjang.

Na konferenci, ki sta jo skupaj gostila ameriški državni sekretar Rex Tillerson in kanadska ministrica za zunanje zadeve Chrystia Freeland, so sodelovali zunanji ministri držav, ki so bile udeležene v korejski vojni med letoma 1950 in 1953. Od ključnih držav nista bili povabljeni Kitajska in Rusija, ki sicer menita, da takšna konferenca v tem trenutku ni koristna.

Sankcije je treba izvajati dosledno

Ministri 20 držav so se strinjali, da je treba ohranjati pritisk, dokler se Pjongjang ne odpove jedrskemu orožju. "Režim ne ogroža le sosednjih držav in ZDA," je dejal Tillerson in povedal, da je Oslo bližje Severni Koreji, kot je Seattle, da je London bližje kot Los Angeles in da so Amsterdam, Ankara, Bruselj, Peking, Pariz in Moskva bližje, kot je New York. Po njegovih besedah je mednarodna skupnost združena proti Pjongjangu. Hkrati je dodal, da je treba povečati stroške za režim, da pride do kredibilnih pogajanj, katerih cilj je jedrska razorožitev Severne Koreje, ki jo bo mogoče potrditi.

Na konferenci je Freelandova zagotovila, da si nihče ne prizadeva za zamenjavo režima v Pjognjangu in da so se države strinjale, da je treba dosledno izvajati sankcije proti Severni Koreji, pa tudi s potrebo po sprejetju pomembnih korakov za preprečitev tega, da bi se Pjongjang izognil sankcijam.

Ostrejše prepovedi na morju

Japonski minister Taro Kono je posvaril, da se svet ne sme slepiti zaradi ofenzive šarma Severne Koreje v zadnjih pogovorih s Seulom. Ministrica za zunanje zadeve Južne Koreje Kang Kjung Va je dejala, da severna soseda kljub namigom, da si želi boljših odnosov, ni pokazala namena za uresničitev mednarodnih obveznosti glede denuklearizacije, ampak ravno nasprotno, saj se hvali s tem, da ima jedrske rakete, ki lahko udarijo kamor koli po ZDA.

Države so se tudi dogovorile za ostrejše prepovedi na morju, da bi Pjongjangu preprečili izogibanje sankcijam s tihotapljenjem. Tillerson je ob tem dodal, da se ne želijo vmešavati v zakonito pomorsko trgovino, da pa morajo sprejeti ukrepe za preprečitev prenosa blaga med ladjami na morju.

T. J.