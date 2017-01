Trump navedbe o občutljivih ruskih podatkih označil za lov na čarovnice

Afera o ruskem domnevnem vmešavanju se zapleta

11. januar 2017 ob 10:32

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški mediji poročajo, da so ruske obveščevalne agencije pridobile občutljiv material o novoizvoljenem predsedniku Donaldu Trumpu, kar je ta označil kot "politični lov na čarovnice".

Gre za poročila o nepotrjenih obveščevalnih informacijah. Revija Buzzfeed je tako poročala, da naj bi Rusija Trumpa v šahu držala z zelo nerodnimi informacijami, ki pravijo, da so Rusi Trumpa med obiskom Moskve posneli v hotelski sobi s prostitutkami, ki jim je naročil, naj urinirajo na posteljo, ker sta prej v njej med obiskom Moskve spala predsednik ZDA Barack Obama in prva dama Michelle. Buzzfeed sicer objavil pripis, da informacije ni mogoče preveriti.

"Lažne novice - popoln politični lov na čarovnice", se je na družbenem omrežju odzval Trump. Njegov odvetnik Michael Cohen je zagotovil, da gre za popolne neumnosti, butaste lažne novice, s čimer bi bilo potrebno prenehati, ker gre za norčevanje iz javnosti. "Jasno je, da gre za domišljijo nekoga v upanju, da jo bodo liberalni mediji pograbili in objavili," je dejal Cohen.

Trump obveščen o informacijah

Ameriška televizija CNN je v torek poročala, da so šefi obveščevalnih agencij Trumpu v petek izročili osebne in finančne informacije, ki so jih Rusi zbrali o njem, vendar jih niso objavili. Isto poročilo so dobili tudi Obama in kongresni voditelji.

Obveščevalci naj bi Trumpu dali jasno vedeti, da imajo Rusi nerodne informacije tako o njem kot o nekdanji demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton, objavljali pa da so le tisto, kar je škodovalo njej. Poleg tega naj bi odkrili tudi, da so Trumpovi podporniki ali sodelavci preko posrednikov izmenjevali informacije z Rusi v času kampanje.

Podatki o občutljivih ruskih informacijah naj bi bili tako del zaupnega poročila o domnevnem vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve, poroča BBC. Ameriške obveščevalne službe sicer niso javno sporočile ali objavile ničesar, kar bi potrdilo navedbe o občutljivem materialu, ki naj bi ga Rusi imeli glede Trumpa.

Obtožbe in zanikanja

Vrstijo se obtožbe in zanikanja in trenutno ni jasno, ali gre res za rusko početje, za maščevanje ameriških obveščevalnih agencij Trumpu, za delo demokratskih operativcev ali za kaj drugega.

Ameriški obveščevalci naj bi informacije dobili od nekdanjega britanskega agenta tajne službe MI-6, ki so ga najeli tako republikanci kot demokrati, da opravi preiskavo Trumpa. Ta neimenovani Britanec, ki mu ameriški obveščevalci zaupajo, je po besedah legendarnega raziskovalnega novinarja Carla Bernsteina, ki je razkrival afero Watergate, nekako prišel do tega, kar naj bi imeli Rusi.

Trump pod pritiskom

Trump je bi v zadnjih tednih pod pritiskom, da potrdi ugotovitve ameriških obveščevalnih služb, ki sporočajo, da za vdori v elektronsko pošto Demokratske stranke med predsedniško kampanjo stoji Rusija. Uradna Moskva naj bi odredila vmešavanje z namenom pomaganja Trumpu na volitvah.

Trump sicer ni izrecno dejal, da se strinja z ugotovitvami obveščevalnih služb, pred srečanjem z njihovimi šefi pa je te službe celo kritiziral. "Gre za iste ljudi, ki so trdili, da ima Irak orožje za množično uničenje," je govoril Trump. Po srečanju z obveščevalnimi šefi pa je konec preteklega tedna dejal, da ima veliko spoštovanje do teh ljudi, čeprav je obtožbe o ruski pomoči še naprej zavračal. Rusija vmešavanje v ameriške volitve zanika, ZDA pa je obtožila, da zoper njo vodi lov na čarovnice.

Ameriški kongresniki so doslej za poskus vpletanja v volitve obtoževali le Rusijo in niso omenjali možnosti, da je ta sodelovala s komer koli na ameriški strani. V torek pa je demokrat Ron Wyden kot prvi senator odkrito omenil možnost povezav med Trumpovo kampanjo in Moskvo.

Wyden je direktorja Zveznega preiskovalnega urada FBI Jamesa Comeyja na zaslišanju o ruskem početju v odboru za obveščevalne dejavnosti vprašal, ali FBI preiskuje obtožbe o sodelovanju Trumpove kampanje in Rusije. Comey mu je odvrnil, da tega na odprtem zaslišanju ne more komentirati. Republikanec Lindsey Graham iz Južne Karoline je sicer medijem povedal, da po njegovem mnenju takšna preiskava že poteka.

B. V.