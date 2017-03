Trump obljubil "obnovo ameriškega duha"

Podpora Natu ob spoštovanju finančnih obveznosti članic

1. marec 2017 ob 06:41,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 06:59

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem prvem govoru pred obema domovoma kongresa Američanom napovedal svetlo prihodnost.

Trump je med drugim obljubil "obnovitev ameriškega duha" in "novo poglavje ameriške veličine", ki naj bi jo prinesli delovna mesta, nizki davki, dostopno zdravstvo, v zunanji politiki pa zavzemanje za mir.

Glede zunanje politike je zagotovil, da si želi miru in ne bo iskal spopadov z vpletanjem v notranje zadeve drugih držav.

Trump je izrekel trdno podporo zvezi Nato ob spoštovanju finančnih obveznosti zaveznic in denar je po "odkritih pogovorih" menda že začel pritekati v potokih.

Želimo si harmonije in stabilnosti, ne konflikta

Ameriška zunanja politika bo močno povezana s svetom, ZDA bodo spoštovale zavezništva in zgodovinske ustanove, vendar tudi pravice suverenih držav. "Amerika spoštuje pravico vseh držav do svoje poti. Moje delo ni predstavljati sveta, ampak Ameriko," je dejal Trump.

"Amerika se mora iz preteklih napak nekaj naučiti, Amerika je pripravljena na nove prijatelje in partnerstva. Želimo si harmonije in stabilnosti, ne pa vojne in konflikta," je dejal in zagotovil, da Amerika želi mir.

