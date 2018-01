Trump prek Twitterja zagrozil z ustavitvijo pomoči Palestincem

Haleyjeva: Palestina se noče pogajati, prosi pa za pomoč

3. januar 2018 ob 07:44

Washington - MMC RTV SLO

Potem ko je bil po novem letu ameriški predsednik Donald Trump prek Twitterja kritičen do Pakistana, se je nato dotaknil Palestine in zagrozil, da bodo ZDA prenehale pošiljati pomoč.

Trump je prepričan, da se Palestina ni pripravljena pogovarjati o miru, hkrati pa ga jezi, da za pomoč, ki jo namenjajo ZDA, ni izkazala nobene hvaležnosti ali spoštovanja. Palestinska stran pravi, da je Trump z odločitvijo, da veleposlaništvo preseli iz Tel Aviva v Jeruzalem, pokazal, da ZDA ne morejo biti nevtralni posrednik v pogajanjih. "Ne plačujemo milijard samo Pakistanu, ampak tudi številnim drugim. Kot na primer, Palestincem plačujemo na stotine milijonov letno, a nam ne izkažejo nobene hvaležnosti ali spoštovanja. Že dolgo se niti ne želijo pogajati o mirovni pogodbi z Izraelom. Ker se Palestinci niso več pripravljeni pogovarjati o miru, zakaj bi mi izvedli katero koli od teh velikih prihodnjih plačil?" je tvitnil ameriški predsednik.

Kmalu po decembrski odločitvi Washingtona, ki je v Palestini sprožila val protestov, je palestinski predsednik Mahmud Abas dejal, ne bo sprejel nobenega ameriškega mirovnega načrta za Bližnji vzhod, in označil Jeruzalem "za večno glavno mesto države Palestine", piše BBC. Proti ameriški odločitvi glede Jeruzalema je v Generalni skupščini Združenih narodov glasovalo 128 držav in z resolucijo pozvalo ZDA k umiku priznanja Jeruzalema za izraelsko prestolnico.

"Palestina se noče pogajati, prosi pa za pomoč"

Trumpovi tviti so sledili besedam ameriške veleposlanice pri ZN-u Nikki Haley, ki je razložila, da ameriški predsednik ne bo več plačeval pomoči, če se Palestinci ne bodo vrnili za pogajalsko mizo. Povedala je, da Trump noče dati dodatnega denarja oziroma namerava popolnoma ustaviti plačila Agenciji ZN-a za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Ob tem je dejala še, da glasovanje držav v ZN-u ni pomagalo v tem položaju, in dodala: "Palestinci se ne želijo pogajati, prosijo pa za pomoč. Ne bomo jim poslali pomoči, ampak bomo zagotovili, da se usedejo za mizo." ZDA so namreč največje posamične donatorke omenjeni agenciji in so ji leta 2016 zagotovile skoraj 370 milijonov dolarjev. Na drugem mestu je Evropska unija s 160 milijoni dolarjev, vendar pa je k temu treba prišteti še prispevek posameznih članic EU-ja in skupni evropski znesek je bil leta 2016 tako 470 milijonov dolarjev.

Ostra je bila na Trumpovo tvitanje članica Palestinskega zakonodajnega sveta in izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), Hanan Ašravi: "Ne bomo se pustili izsiljevati. Predsednik Trump je sabotiral naša prizadevanja za mir, svobodo in pravico. Zdaj pa si drzne kriviti Palestince za posledice njegovih lastnih neodgovornih dejanj."

"Jeruzalem je večna prestolnica države Palestina in ni naprodaj za zlato ali milijarde," je v odzivu povedal tiskovni predstavnik palestinskega predsednika ABA Nabil Abu Rudejna. "Nismo proti vrnitvi k pogajanjem, vendar pa morajo ta temeljiti na mednarodnih zakonih in resolucijah, ki priznavajo neodvisno Palestino z Vzhodnim Jeruzalemom kot njeno prestolnico," je poudaril.

Status Jeruzalema je občutljivo vprašanje v izraelsko-palestinskem vprašanju. Po Trumpovi odločitvi se je na zasedenih palestinskih ozemljih razplamtelo novo nasilje. Vzhodni del mesta je od leta 1967 pod izraelsko zasedbo. Tako rekoč celotna mednarodna skupnost je ameriško odločitev obsodila. Izrael od zasedbe dalje v Vzhodnem Jeruzalemu, ki ga Palestinci zahtevajo za glavno mesto neodvisne Palestine, gradi domove za judovske naseljence, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom, in uničuje palestinske domove, tisočim Palestincem pa je odvzel status stalnih prebivalcev. Izrael na drugi strani trdi, da je Jeruzalem izraelska prestolnica in enotno mesto.

Trump: Imam večji gumb od Kim Džong Una

Trump se je prek svojega najljubšega komunikacijskega orodja Twitterja na začetku novega leta razpisal o različnih temah. Spregovoril je tudi o Severni Koreji, poroča STA. "Voditelj Severne Koreje Kim Džong Un je izjavil, da je jedrski gumb vedno na njegovi mizi. Ali bi ga lahko nekdo iz njegovega shiranega in sestradanega sveta obvestil, da imam tudi jaz jedrski gumb, vendar veliko večjega in mogočnejšega, kot je njegov, in moj celo deluje," je tvitnil ameriški predsednik, ki se je odzval na besede severnokorejskega voditelja v novoletni poslanici, ko je ta dejal, da ima s seboj vedno pripravljen gumb za jedrsko orožje.

Ob izbruhu protestov v Iranu je sporočil, da so se Iranci uprli brutalnemu in skorumpiranemu režimu, je za Radio Slovenija poročal Edvard Žitnik. Dodal je, da je ves denar njegovega predhodnika Baracka Obame končal v žepih iranskih oblastnikov in teroristov. Pisal je celo o letalstvu in si, ko je Mreža za letalsko varnost sporočila, da v letu 2017 ni nikjer na svetu strmoglavilo nobeno večje civilno potniško letalo, kar pripisal zasluge za to. Zapisal je, da je od prevzema položaja naprej zelo oster do komercialnega letalstva, in dodal dobro novico, da lani v najboljšem in najvarnejšem letu ni bilo nobene smrtne nesreče. Upadanje smrtnih žrtev v letalskih nesrečah se sicer nadaljuje vse od leta 2005.

