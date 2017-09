Vrhovno sodišče ZDA potrdilo Trumpovo prepoved vstopa beguncev

Oktobrska odločitev vrhovnega sodišča bo pomembna za naprej

13. september 2017 ob 08:17

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriško vrhovno sodišče je v torek brez obrazložitve sprejelo zahtevo pravosodnega ministrstva po zamrznitvi izvajanja odločitve zveznega prizivnega sodišča iz San Francisca za sprejem beguncev.

Prizivno sodišče je namreč dalo zeleno luč za sprejem okrog 24.000 beguncev z ustreznimi potrdili zvezne agencije za priseljevanja, kar je pravosodno ministrstvo želelo preprečiti.

Ameriški predsednik Donald Trump je že januarja podpisal izvršni ukaz za začasno prepoved vstopa državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav (Irak, Iran, Libija, Sirija, Sudan, Somalija, Jemen) in vsem beguncem, a so ga sodišča blokirala. Nato je podpisal nov ukaz, ki ni vključeval Iraka in je bil nekoliko milejši, a je tudi ta doživljal udarce na sodiščih, dokler ni junija posredovalo zvezno vrhovno sodišče in dovolilo začasno uresničevanje ukaza.

Sodišče je naznanilo, da bo o ustavnosti ukaza odločalo oktobra, obenem pa iz prepovedi izvzelo vse tiste iz omenjenih držav, ki lahko dokažejo tesne sorodstvene in druge vezi v ZDA. Vladi je prepustilo definicijo teh vezi in vlada je ohranila prepoved na primer za stare starše državljanov ali zakonitih priseljencev v ZDA, kar je pretekli teden spet propadlo na prizivnem sodišču, ki je hkrati dovolilo vstop tudi beguncem z dovoljenjem ustrezne vladne agencije.

Pritožba na del o beguncih

Vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, vendar le na del o beguncih, in vrhovni sodnik Anthony Kennedy je v ponedeljek zamrznil odločitev prizivnega sodišča iz San Francisca. Celotno sodišče pa je v torek to zamrznitev podaljšalo najmanj do 10. oktobra, ko namerava odločati o Trumpovem ukazu. Rok veljavnosti za prepoved vstopa državljanom šestih držav bo do takrat že potekel, konec oktobra pa tudi prepoved za sprejemanje beguncev.

Odločitev vrhovnega sodišča glede ustavnosti ukaza, ki so ga nižja sodišča doslej razglašala za neustavnega, bo sicer pomembna za naprej. V primeru Trumpove vnovične odločitve o prepovedi vstopa v ZDA za določene skupine ljudi, mu lahko vrhovno sodišče to vnaprej bodisi prepove bodisi omogoči.

B. V.