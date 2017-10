Trump tarča republikanskih kritik

Corker in Flake se ne bosta več potegovala za položaj

25. oktober 2017 ob 09:40

Washington - MMC RTV SLO, STA

Med ameriškimi republikanskimi senatorji, ki se jim izteka mandat, naraščajo kritike na račun predsednika Donalda Trumpa, ki ga označujejo kot nevarnega za demokracijo.

"Ne smemo privoliti v sedanjo robatost našega dialoga v državi s tonom, ki ga narekuje vrh," je dejal senator iz Arizone Jeff Flake v govoru v senatu. "Nikoli ne smemo imeti za normalno rednega in občasnega spodkopavanja naših demokratičnih norm in idealov. Nikoli ne smemo ponižno sprejeti vsakodnevnega trganja naše države na dvoje."

Flake je kritiziral "osebne napade, grožnje načelom, svoboščinam in institucijam, očiten prezir resnice in dostojnosti, nepremišljene provokacije iz največkrat najmanjših in povsem osebnih razlogov, razlogov, ki nimajo ničesar z dobrobitjo ljudi, ki so nas izvolili, da jim služimo".

"Nobena od teh strašnih značilnosti naše sedanje politike ne sme nikoli postati normalna," je poudaril Flake. "Imam otroke in vnuke, ki jim moram odgovarjati, zato, gospod Trump, ne bom sodeloval ali bil tiho," je še dodal.

Za svoj nastop si je Flake prislužil pohvale kolega iz Arizone in nekdanjega republikanskega predsedniškega kandidata Johna McCaina, ki je prav tako glasen kritik predsednika Trumpa.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je po drugi strani dejala, da je "verjetno pametna poteza", da Flake ne bo več kandidiral.

Trump "ponižuje našo državo"

V torek je pred Flakom kritiziral Trumpa in ga označil nevarnega za demokracijo senator iz Tennesseeja Bob Corker, ki je predsednik senatnega odbora za mednarodne odnose. Corker je na začetku meseca Belo hišo označil za "vrtec za odrasle", zdaj pa je znova izrazil zaskrbljenost zaradi Trumpove zunanje politike in glede pogovorov o davčni reformi v državi.

Kot je Corker, ki se prav tako ne bo več potegoval sedež v senatu, dejal v pogovoru za televizijo, bi bilo za Trumpa bolje, če bi vsaj zunanjo politiko "pustil profesionalcem", oblikovanje davčne reforme pa prepustil kongresu, ne da na najrazličnejše načine pritiska na kongresnike.

Za Corkerja je Trumpova strategija poimenskega sramotenja in laganja "poniževalna za državo", obnašanje predsednika pa ne le da se ne izboljšuje, ampak se še poslabšuje.

Trump mu ni ostal dolžan in ga je ostro napadel na svojem priljubljenem mediju - Twitterju. "Mar ni žalostno, da se lahkokategorni senator Corker, ki ne more biti ponovno izvoljen v veliki državi Tennessee, želi zdaj boriti proti dodatnim davčnim rezom," je zapisal predsednik. Corkerja je označil za "nesposobnega vodjo senatnega odbora za mednarodne odnose", glede na to "kako slabo kaže ZDA".

Corker se je na to odzval z zapisom, da gre za "iste neresnice povsem neresnicoljubnega predsednika", zraven pa dodal še zbadljivko, naj se "opozori osebje za dnevno varstvo".

G. V.