Trump zagovarja svoje žaljive zapise na Twitterju

Trump vztraja pri napadih na medije

2. julij 2017 ob 12:20

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto zagovarjal svoje objave na Twitterju. Voditeljico jutranjega programa na ameriški televiziji MSNBC je tako označil za "neumno kot noč".

Trump je ta teden ostro napadel voditelja in voditeljico jutranje oddaje Morning Joe na televiziji MSNBC, za katero je dejal, da je ne gleda več, in ju osebno užalil. Za Miko Brzezinski je tako dejal, da ima "nizek inteligenčni kvocient" in da je "neumno ko noč", Joea Scarborougha pa je označil za "psiha".

Voditeljski par je med lansko predseniško kampanjo Trumpa pogosto povabil kot gosta, odnos med njimi pa se je poslabšal, ko sta postala voditelja do predsednika bolj kritična.

Mika Brzezinski je sicer hčerka maja umrlega Zbigniewa Brzezinskega, svetovalca predsednikov Jimmyja Carterja in Lyndona Johnsona. Scarborough pa je nekdanji republikanski kongresnik.

Medije spet označil za lažne

Trump je objavil več tvitov proti ameriškim medijem, ki jih je označil za lažne. Kot je pojasnil, je zmagal na volitvah tudi s svojim načinom retorike in uporabe družbenih omrežij, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Lažni in goljufivi mediji se trudijo, da bi prepričali republikance in druge, da ne smem uporabljati družbenih omrežij - ampak spomnite se, na volitvah 2016 sem zmagal z intervjuji, govori in družbenimi omrežji," je tvitnil Trump.

"Moral sem premagati lažne novice in sem jih. Še naprej bomo zmagovali," je dodal.

Kritizirajo ga tako demokrati kot republikanci

Medtem ko je predsednikovo obnašanje na Twitterju poželo kar nekaj kritike tako s strani demokratov kot republikancev, ga Bela hiša brani. Trump naj bi se tako le odzival na surove napade nanj s strani medijev. Trump vztraja: "Moja uporaba družbenih medijev ni predsedniška - je sodobno predsedniška," je tvitnil v soboto.

Z napadi proti "lažnim medijem" in njihovim upravičevanjem je nadaljeval tudi na shodu, posvečenem veteranom v Washingtonu. Množici je dejal, da so jim "lažni mediji skušali preprečiti vstop v Belo hišo, ampak jaz sem predsednik in oni niso".

"Nepošteni mediji nam ne bodo nikoli preprečili, da izpolnimo svoje cilje v imenu naših velikih ameriških ljudi," je dodal.

B. V.