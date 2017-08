Trumpova administracija nad uhajanje informacij. Obtoženi štirje ljudje.

Časnik objavil prepisa Trumpovih pogovorov

4. avgust 2017 ob 21:41

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški minister za pravosodje Jeff Sessions je sporočil, da so v zvezi z uhajanjem zaupnih informacij iz Bele hiše obtožili štiri ljudi, ki naj bi razkrivali tajne dokumente ali prikrivali stike s tujimi obveščevalci.

"Jasno in glasno bomo povedali, da se mora praksa izdajanja informacij končati," je na novinarski konferenci v Washingtonu poudaril Sessions, ki ga je spremljal vodja ameriških obveščevalnih služb Dan Coats.

Sessions je dejal, da objava velikega števila zaupnih informacij ovira delovanje izvršnih oblasti. Sporočil je, da je od januarja potrojil število preiskav proti tistim, ki so obtoženi spodkopavanja nacionalne varnosti, ker izdajo medijem preveč informacij.

Ameriški predsednik Donald Trump Sessionsu sicer očita, da ni bil dovolj odločen v boju proti uhajanju podatkov, ki naj bi morali ostati tajni. Sessions je danes dejal, da nobena vlada ne more biti učinkovita, če njen vrh ne more svobodno v tajnosti govoriti s tujimi voditelji. "Popolnoma se strinjam s predsednikom ter najostreje obsojam obsežno uhajanje informacij, ki zmanjšuje sposobnost naše vlade, da ščiti to državo," je poudaril. Washington Post je namreč v četrtek objavil prepis januarskih telefonskih pogovorov Trumpa z mehiškim predsednikom Enriquejem Peño Nietom in avstralskim premierjem Malcolmom Turnbullom.

Coats pa je na novinarski konferenci dejal, da uhajanje zaupnih informacij ogroža nacionalno varnost. Po njegovih besedah imajo te kršitve več virov, med katerimi je omenil tudi izvršno oblast in kongres.

B. V.