Tudi Bolgarija ne bo podprla marakeške deklaracije

Juncker: Če bi prebrali, ne bi odstopili

12. november 2018 ob 19:08

Berlin,Sofija - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kritičen do držav, ki odstopajo od marakeške deklaracije, se je za to potezo odločila tudi Bolgarija.

Sofija je napovedala, da decembra v Maroku ne bo podprla globalnega dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki je znan tudi kot marakeška deklaracija. S tem se je pridružila naraščajočemu številu držav članic Evropske unije, ki so napovedale, da odstopajo od dogovora.

"Stališče bolgarske vlade je, da se ne bo pridružila globalnemu dogovoru ZN-a o migracijah," je po sestanku predsednikov koalicijskih strank dejal predstavnik vladajoče desnosredinske stranke Gerb, Cvetan Cvetanov. Bolgarski parlament bo o dogovoru razpravljal v sredo. Gerbov koalicijski partner, stranka Združeni domoljubi, ki je znana po protimigrantskih stališčih, je odločno proti dogovoru in trdi, da ogroža nacionalne interese. Bolgarija, čez katero teče ena glavnih migrantskih poti z Bližnjega vzhoda v zahodno Evropo, sicer že izvaja ukrepe za ustavitev nezakonitih migracij za zaščito zunanje meje EU-ja.

Juncker je v Berlinu izrekel kritike na račun držav, ki so odstopile od dogovora oziroma to nameravajo storiti. "Če bi dogovor prebrale, tega ne bi naredile," je prepričan. Besede Junckerja, da države, ki dogovora ne podpirajo, očitno ne poznajo njegove vsebine, je v Bruslju potrdil tudi tiskovni predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas, ki se je v Berlinu zavzel za enoten pristop EU-ja na področju migracij. "Če ena ali dve ali tri države odstopijo od dogovora ZN-a o migracijah, potem kot EU ne moremo braniti svojih interesov," je povedal Juncker.

Globalni dogovor je julija podprlo vseh 193 članic ZN-a razen ZDA, ki so se iz dogovarjanj umaknile že lani. Desni vladi na Madžarskem in v Avstriji sta sklenili, da dokumenta na slovesnosti v Marakešu decembra ne bosta podprli, saj ju skrbi, da bo izenačil zakonite in nezakonite prebežnike. Pomisleke sta nato izrazili tudi Poljska in Češka, zdaj pa je enako torej napovedala še Bolgarija.

T. J.