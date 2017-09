(Tudi) Jared Kushner za službene zadeve uporablja zasebno pošto

Demokrati niso napovedali preiskave

25. september 2017 ob 11:06

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Jared Kushner, svetovalec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa, za službene zadeve uporablja svoj zasebni elektronski naslov. Ko je to kot zunanja ministrica počela Hillary Clinton, so republikanci skočili na noge.

O dopisovanju Kushnerja prek zasebnega elektronskega naslova je prvi poročal portal Politico. Kushnerjev odvetnik Abbe Lowell je potrdil, da gre za resnično novico in pojasnil, da je njegova stranka prek zasebnega naslova od januarja do avgusta letos poslala manj kot 100 elektronskih sporočil. Kushner si je zasebno dopisoval z nekdanjim strategom Bele hiše Stevom Bannonom, nekdanjim šefom kabineta Bele hiše Reinceom Priebusom in drugimi. "Kushner je z zasebnega naslova poslal manj kot sto sporočil. Večinoma je šlo za povezave do člankov in političnih komentarjev," je dejal Lowell.

Novica je zanimiva, ker je Donald Trump lani, še ko je bil predsedniški kandidat, skupaj z republikanci in zvezno policijo FBI naredil veliko zgodbo zaradi enakega početja demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton iz časov, ko je vodila State Department v prvem mandatu predsednika Baracka Obame. Preiskava proti Clintonovi v tej zadevi se je končala brez obtožnice.

Kot pri Clintonovi tudi pri Kushnerju ni nobenega dokaza, da bi prek zasebnega naslova pošiljal kakšne državne skrivnosti. Enako kot Kushner komunicira tudi predsednikova svetovalka in hči Ivanka Trump.

Demokrati za zdaj ne pozivajo k preiskavam morebitnih izdaj državnih skrivnosti namerno ali nenamerno, so pa enako početje Clintonove lani zagovarjali kot popolnoma normalno.

A. P. J.