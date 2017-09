Tunizija odpravila prepoved porok muslimank z nemuslimani

Spremembe podprli tudi v muftijevem uradu

14. september 2017 ob 21:11

Tunis - MMC RTV SLO, STA

V Tuniziji so odpravili več deset let star zakon, ki je muslimanskim ženskam prepovedoval poroko z moškimi, ki niso muslimanske vere, so sporočile tunizijske oblasti.

"Čestitke Tunizijkam za pridobitev pravice do svobodne izbire partnerja," je na Facebooku zapisala tiskovna predstavnica predsednikovega urada Saida Garrach.

Tunizijski minister za pravosodje Ghazi Jeribi je podpisal ukrep, ki ukinja zakon iz leta 1973, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Odpravo zakona je sicer prejšnji mesec predlagal tunizijski predsednik Beji Caid Essebsi.

Zakon iz leta 1973 je namreč bil v nasprotju s členoma 201 in 41 tunizijske ustave, je sporočilo pravosodno ministrstvo.

Muftijev urad je podprl vladno odločitev, medtem ko je najvišja avtoriteta sunitskega islama v državi Al Azhar izrazila nasprotovanje ukinitvi zakona.

Predtem nujna spreobrnitev

Nemuslimani, ki so se želeli poročiti z muslimanko, so se do zdaj morali spreobrniti v islam pred državnim muftijem in nato oblastem predložiti potrdilo o tem.

Kristjanke in judinje so se sicer lahko tudi pred tem poročile z muslimanskimi moškimi.

Organizacije za človekove pravice so se že dalj časa zavzemale za odpravo prepovedi, saj ta spodkopava temeljno človekovo pravico do izbire partnerja.

Ženske še vedno dedujejo pol manj

Tunizija sicer med arabskimi državami velja za bolj napredno na področju pravic žensk, vendar pa diskriminacija ostaja predvsem pri dedovanju, kjer Koran predvideva, da ženske deduje polovico manj kot moški dedi, še poroča ANSA.

