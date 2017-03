V Bolgariji že tretje volitve v štirih letih

Izid bo tesen

26. marec 2017 ob 07:24

Sofija - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Bolgariji potekajo predčasne parlamentarne volitve, po raziskavah javnega mnenja pa se napoveduje tesen boj za zmago med konzervativci in socialisti – oboji bodo prejeli okoli tretjino glasov.

V državi, ki bo prvo polovico prihodnjega leta predsedovala Evropski uniji, so to že tretje parlamentarne volitve v štirih letih, podrobno pa jih spremljajo tudi v Bruslju, saj je ključna razlika med največjima strankama tudi v odnosu do Evropske unije in Rusije.

V Bolgariji lahko pričakujemo zelo tesen izid, za zdaj pa kaže, da bo desnosredinska stranka GERB nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki je odstopil po porazu njegove kandidatke na predsedniških volitvah, tesno zmagala. Borisov je usmerjen prozahodno, napoveduje še tesnejše povezovanje z Evropsko unijo, njegova stranka pa od nastanka pred 11 leti parlamentarnih volitev še ni izgubila.

A tokrat so resen tekmec na levici socialisti, ki jih vodi Kornelija Ninova in ki Borisova obtožujejo korupcije. Bistveno bolj so naklonjeni Rusiji – tako nasprotujejo sankcijam proti tej državi, oživiti nameravajo nekatere skupne projekte, npr. gradnjo jedrske elektrarne.

"Izbral bom najmanj slabo možnost. Takšno izbiro imamo že nekaj zadnjih let, kar je zelo slabo. Ves čas moramo izbirati med dvema slabima kandidatoma," pravi prebivalec Sofije. "Zelo sem skeptična. Vsekakor potrebujemo spremembe, a ne vidimo nobene možnosti za kaj takega v bližnji prihodnosti, čeprav si tega močno želimo," pa dodaja bolgarska volivka.

Koalicijo bo težko sestaviti

Vse kaže, da bo ne glede na zmagovalca težko sestaviti trdno koalicijo, ki bi lahko izvajala resnejše reforme ali spremembe. Tudi zato, ker se bodo okrepile nekatere manjše, nacionalistične in populistične stranke, denimo Združeni patrioti, ki so pred dnevi zaprli mejne prehode s Turčijo, ker naj bi želeli ustaviti avtobuse turških volivcev z bolgarskimi potnimi listi. Iz več strank je bilo slišati kritike na račun Turčije, ki da se je vmešavala v notranje bolgarske zadeve s podporo novoustanovljeni stranki turške manjšine.

Boštjan Anžin, Radio Slovenija