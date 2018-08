V Evropi v prvi polovici leta rekordnih 41.000 primerov ošpic

WHO države poziva k cepljenju

20. avgust 2018 ob 21:05

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

V Evropi so v prvih šestih mesecih leta po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zaznali več kot 41.000 primerov ošpic, največ v Ukrajini. 37 ljudi je umrlo – 14 v Srbiji.

Gre za najvišje število primerov ošpic v zadnjem desetletju. Število je višje tudi od podatkov za celotna leta v obdobju med 2010 in 2017. Največ primerov v celotnem letu je bilo leta 2017, in sicer 23.927, najmanj pa leta 2016, in sicer 5.273, na spletni strani navaja WHO.

"Po najnižjem številu primerov v desetletju leta 2016 opažamo dramatično povečanje okužb in izbruhov," je povedala regionalna direktorica WHO-ja za Evropo Zsuzsanna Jakab. Vse države je pozvala k ukrepom za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni, pri čemer je poudarila cepljenje.

Daleč največ primerov ošpic so našteli v Ukrajini, več kot 23.000. Po več kot tisoč primerov okužb je bilo v Franciji, Gruziji, Grčiji, Italiji, Rusiji in Srbiji. V vseh teh državah so imeli tudi smrtne primere, največ v Srbiji, kjer je za to boleznijo umrlo 14 ljudi.

V Sloveniji je bilo po podatkih WHO-ja letos osem primerov okužb. Od tega so jih šest zaznali maja in junija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Preprečevanje s precepljenostjo

Izbruhe ošpic je mogoče preprečiti z najmanj 95-odstotno precepljenostjo. Med letoma 2016 in 2017 se je sicer ta delež zvišal z 88 na 90 odstotkov, so zapisali na spletni strani organizacije.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, s kužnimi kapljicami, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe pri kašljanju, kihanju, redkeje pa s posrednim prenosom prek sveže onesnaženih predmetov. Bolnik, ki je okužen z ošpicami, je kužen štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po njegovem pojavu.

J. R.