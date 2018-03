V Srbiji poteka preiskava zoper nasprotnike cepljenja

Dvanajst ljudi umrlo od oktobra

30. marec 2018 ob 09:26

Beograd - MMC RTV SLO

V Srbiji, kjer je zaradi epidemije ošpic od oktobra umrlo že 12 ljudi, poteka preiskava zoper nasprotnike cepljenja po ovadbi, ki jo je zaradi očitkov o širjenju strahu in panike pred cepljenjem vložila skupina 270 staršev.

Skupina staršev je ovadbo vložila na začetku februarja, policija pa bo zaslišala 43 nasprotnikov cepljenja, katerih imena so navedena v ovadbi, poroča srbski portal blic.rs. Med njimi so tudi nekatere znane osebnosti, kot recimo pevka Jelena Karleuša, ki bo morala policiji pojasniti svoje delovanje na družbenih omrežjih. Očita se ji povzročanje panike z objavami na spletu o domnevni škodljivosti cepiva.

Kot piše v ovadbi, "Jelena Karleuša že več let objavlja statuse na družbenih omrežjih, v katerih ljudi poziva, naj se ne cepijo zaradi domnevnih strupov v cepivih. Ko je to naredila prvič leta 2015, je nekaj tisoč ljudi podpisalo spletno peticijo proti cepljenju". Karleuša sicer vztraja pri "pravici do izbire" in opozarja, da je cepivo potencialno nevarno za otroke.



Medtem ko je bilo leta 2013 cepljenih 92,6 odstotkov otrok, je ta odstotek leta 2016 znašal 81.

Lani je inšpekcija ministrstva za zdravje vložila 1.056 zahtev za sprožitev prekrškovnega postopka zoper starše, ki svojih otrok niso cepili. V prvih dveh mesecih letošnjega leta pa sta bili vloženi 202 takšni zahtevi.

Vlada je po poročanju portala blic.rs pozvala k nadaljevanju cepljenja otrok proti ošpicam. Poudarila je pozitivne rezultate dozdajšnjih dejavnosti. Imunizacija otrok v starosti od 12 mesecev do 14 let je tako dosegla 94,3 odstotka. To je pet odstotkov več kot novembra lani in precej več kot prejšnja leta.

Srbski epidemiologi, imunologi in drugi zdravstveni delavci že leta opozarjajo na nevarnost nadaljnjega pojavljanja ošpic zaradi vse manjšega števila cepljenih otrok.

