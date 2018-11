V Kaliforniji zaradi požarov okoli 1.000 pogrešanih, a seznam se spreminja

Oblasti se soočajo z vrsto različnih težav

19. november 2018 ob 08:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Medtem ko je potrjenih smrtnih žrtev požarov v Kaliforniji 77, kar je največ v zgodovini te ameriške zvezne države, pa se število pogrešanih spreminja. Trenutno je na seznamu okoli 1.000 ljudi.

V zadnjih dneh je število pogrešanih na severu Kalifornije naraslo na več kot 1.200, nato pa se je spustilo na nekaj manj kot 1.000. Nihanje je povzročilo nekaj zmede tako med domačini kot med uslužbenci.

Ko je v petek to število prvič preseglo 1.000, je šerif okrožja Butte Kory Honea bazo podatkov označil za "dinamično", poroča BBC. "Podatki, ki vam jih posredujem, so grobi, in zelo verjetno je, da se na seznamu imena podvajajo," je dejal v petek.

Uslužbenci pravijo, da do takšnega nihanja prihaja, saj skušajo preiskovalci zbrati vsa poročila o pogrešanih v obliki klicev, poročil in elektronske pošte od začetka požara 8. novembra.

Ogenj se je razširil zelo hitro in številni ljudje so dejali, da so imeli na voljo le nekaj minut, da so z družino pobegnili po natrpanih cestah.

Oblasti so posvarile, da bi lahko trajalo več tednov, da reševalci s psi odkrijejo vsa trupla.

Nekateri mediji so sicer hitro opozorili na podvajanja imen in čudne anomalije na seznamu pogrešanih. Na eni različici je bilo tako navedenih pet ljudi, ki naj bi bili stari 119 let. New York Times je poročal, da jim je uspelo najti nekatere ljudi, ki so na seznamu, in sicer prek družbenih omrežij. Ti ljudje pa so potrdili, da je z njimi vse v redu.

Razseljenost, težave s komunikacijo

V požaru Camp Fire na severu Kalifornije je uničenih več kot 12.000 stavb, za velik del države pa še vedno veljajo ukazi za evakuacijo. Na tisoče ljudi je nameščenih v začasnih bivališčih.

Dodatno oviro povzročajo tudi težave s komuniciranjem. Tako kot oskrba z elektriko je žrtev požara tudi mobilna telefonija. Ponudniki so morali ponekod postaviti začasne stolpe za oddajo signala.

Poleg uradnega seznama pogrešanih, objavljenega na spletni strani okrožja, se pojavljajo tudi plakati na oglasnih deskah in drevesih, ljudje pa iščejo informacije tudi na družbenih omrežjih.

Številni prizadeti starejši

Mesto Paradise v okrožju Butte, ki je bilo uničeno v požaru, je imelo okoli 27.000 prebivalcev. Glede na zadnji popis jih je četrtina starejših od 65 let. Načelnik policije v mestu Eric Reinbold je dejal, da je starejše prebivalce težje evakuirati v izrednih okoliščinah.

Če se je starejšim ljudem uspelo rešiti, je ob tem verjetneje, da nimajo dostopa do spleta ali mobilnega telefona, da bi kontaktirali z znanci.

Šerif Honea je dejal, da zaradi razseljenosti številni ljudje, ki so na seznamu pogrešanih, morda niti ne vedo, da jih iščejo.

Iz šerifovega urada so sporočili, da omenjeni seznam ne odraža dejanskega stanja glede pogrešanih, a da je objavljen v upanju, da bodo ljudje sami poklicali in sporočili, da so v redu.

Oblasti lokalne prebivalce prosijo, da tudi sami preverjajo seznam in jim sporočijo za ljudi, ki so potrjeno na varnem, da bi lahko omejena sredstva bolje uporabljali.

