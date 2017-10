V pričakovanju razveljavitve neodvisnosti Katalonije in izjave Puigdemonta

Obtožnice proti katalonskim voiteljem

31. oktober 2017 ob 08:39

Madrid,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V Španiji pričakujejo, da bo sodišče razveljavilo deklaracijo o neodvisnosti Katalonije, katere odstavljeni premier Carles Puigdemont naj bi se le oglasil iz Belgije, kamor se je zatekel s petimi svojimi ministri.

Zahtevo za razveljavitev deklaracije o neodvisnosti, ki jo je katalonski parlament sprejel v petek, je na sodišče podala vlada premierja Mariana Rajoya.

Danes bi se moral sestati katalonski parlament, ki pa je že v ponedeljek odpovedal zasedanje.

Puigdemont je v ponedeljek odpotoval v Belgijo, za zdaj pa še ni jasno, če gre za pobeg ali za posvet z odvetniki, kot so poročali nekateri mediji. V ponedeljek zvečer je belgijski odvetnik Paul Bekaert sporočil, da ga je Puigdemont zaprosil za zastopanje.

Kot je povedal odvetnik, Puigdemont ni zbežal, a ni izključil možnosti zaprositve za politični azil v Belgiji. "Vse možnosti so odprte, nič še ni odločeno," je po poročanju BBC-ja odgovoril za flamski javni radio na vprašanje, če namerava zaprositi za azil.

Bekaert je znan po zastopanju pripadnikov baskovske separatistične organizacije ETA, ko so se zatekli v preteklosti zatekli v Belgijo. Belgija je sicer ena od peščice držav članic Evropske unije, kjer lahko prebivalci EU-ja zaprosijo za politični azil.

Obtožbe o uporu

Španski generalni državni tožilec je v ponedeljek predstavil obtožnice proti odstavljenemu katalonskemu premierju in članom njegove vlade, ki jim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja jim grozi do 30 let zaporne kazni.

Oblasti v Madridu medtem nadaljujejo s prevzemanjem neposrednega nadzora v Kataloniji, ki so ji v skladu s 155. členom španske ustave začasno odvzeli avtonomijo.

G. V.