V Siriji humanitarci v zameno za pomoč zahtevali spolne usluge

Prvič so se obtožbe pojavile že leta 2015

27. februar 2018 ob 08:13

Damask - MMC RTV SLO

Možje, ki za Združene narode in mednarodne človekoljubne organizacije v Sirijo dostavljajo humanitarno pomoč, spolno izkoriščajo domačinke, ugotavlja poročilo Združenih narodov.

Moški ženskam hrano in prevoze pogojujejo s spolnimi uslugami, poroča BBC. Čeprav so že pred tremi leti opozarjali pred zlorabami, novo poročilo kaže, da se sporna praksa na jugu države še vedno nadaljuje.

Agencije Združenih narodov in človekoljubne organizacije pravijo, da imajo ničelno toleranco do izkoriščanja in da niso vedeli za posamezne primere.

A človekoljubni delavci na terenu so za BBC povedali, da so zlorabe tako razširjene, da nekatere Sirke nočejo zahajati v razdeljevalne centre, ker bi njihova okolica predpostavljala, da so v zameno za blago ponudile svoja telesa.

Eden od delavcev navaja, da nekatere človekoljubne organizacije zlorabe načrtno ignorirajo, saj naj bi bilo angažiranje zunanjih sodelavcev in lokalnih predstavnikov edini način za dostavo pomoči v nevarne dele Sirije, kamor mednarodno osebje ne more.

Kratkotrajne poroke

Oceno spolno pogojenega nasilja v regiji je lani izvedel Sklad Združenih narodov za dejavnosti o prebivalstvu (UNFPA) in prišel do ugotovitve, da se v številnih pokrajinah Sirije humanitarna pomoč menja za spolne usluge.

"Navedli so nam primere žensk ali deklet, ki so se za krajši čas poročile z uradnimi predstavniki, da bi jih lahko tako spolno tešile v zameno za hrano. Razdeljevalci so ženske in dekleta spraševali po telefonskih številkah, jih zapeljali do njihovih hiš, "da bi nekaj vzeli za povračilo", denimo preživeli noč z njimi," navaja poročilo z naslovom Glasovi iz Sirije 2018. "Za spolne zlorabe so še posebej ranljive ženske in dekleta brez moških zaščitnikov, kot so vdove, ločenke ali begunke."

A o zlorabah žensk v begunskem taborišču v Jordaniji so poročali že leta 2015, pa se ni zgodilo nič. Mednarodni reševalni odbor (IRC) je junija istega leta nato izvedel preiskavo med 190 ženskami in dekleti, v poročilu pa zapisal, da jih je kar 40 odstotkov moralo v zameno za hrano ponuditi spolne usluge.

K. S.