V Tignesu plaz pokopal številne smučarje, k sreči ni žrtev

Reševalci morajo zaradi slabega vremena na kraj nesreče peš

7. marec 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 7. marec 2017 ob 12:42

Tignes - MMC RTV SLO/STA

V francoskem smučarskem središču Tignes je plaz pod seboj pokopal več smučarjev, vendar po poročanju francoskih medijev za nikogar ni bil usoden.

Plaz se je okoli 10. ure sprožil zunaj urejenega dela smučišča in zasul smučarje na progi Carline, ki je ena izmed najlažjih na smučišču. "Več smučarjev je bilo prizadetih, zanje so poskrbeli predstavniki smučišča. Reševalna akcija je stekla takoj, reševalci pa žrtev niso našli," so sporočili predstavniki smučišča.

Reševalci zaradi zelo slabe vidljivosti na kraj nesreče niso mogli s helikopterji, kar je podaljšalo čas do njihovega prihoda na kraj nesreče. Prve informacije so vzbudile veliko skrbi, saj je tiskovni predstavnik policije dejal, da je plaz "pokopal številne", slabo vreme pa je oteževalo reševalno akcijo.

Po poročanju BBC-ja, ki navaja besede enega izmed novinarjev na kraju nesreče, je v Tignesu že več dni močno snežilo. Kar nekaj prog je bilo zato že več dni zaprtih za smučarje, gorski reševalci pa so v preteklih dneh nadzorovano sprožili več plazov, da bi zmanjšali nevarnost. Tveganje za plaz je bilo na petstopenjski lestvici označeno s 4. stopnjo.

Februarja je v Tignesu plaz pod seboj več smučarjev, ki so smučali zunaj urejenih prog. Za štiri je bil plaz usoden.

