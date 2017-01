V Turčiji odpuščenih dodatnih 6.000 ljudi

Čistke trajajo že pol leta

7. januar 2017 ob 10:57

Ankara - MMC RTV SLO/STA

V Turčiji se nadaljujejo čistke po julijskem poskusu državnega udara. Z vladnim odlokom je bilo tako s položaja odslovljenih še več kot 6.000 ljudi.

Vlada je odpustila 2.687 policistov, z ministrstva za pravosodje umaknila 1.699 uslužbencev, brez dela je ostalo še 838 zdravstvenih delavcev in na stotine zaposlenih na drugih ministrstvih. Odpustili so še 631 akademikov in odstavili osem sodnikov najvišjega upravnega sodišča. Skupno je bilo tako odpuščenih ali suspendiranih več kot 100.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odpuščanja omogoča izredno stanje, ki so ga v Turčiji uvedli po poskusu udara in oktobra podaljšali za tri mesece. Nekateri aktivisti za zaščito človekovih pravic trdijo, da so tarče turških oblasti ne le snovalci udara, ampak vsi, ki si drznejo nasprotovati predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.

Vlada ukinila več kot 80 združenj

S tremi drugimi odloki je vlada ukinila še več kot 80 združenj, obtoženih "aktivnosti, ki vplivajo na varnost države".

Izredni varnostni ukrepi naj bi bili po navedbah turške vlade nujni tudi zaradi vse večje grožnje t. i. Islamske države (IS) in prepovedane Delavske stranke Kurdistana (PKK). Turčija je bila ta teden sicer tarča dveh napadov. Odgovornost za napad na nočni klub na novoletno noč je odgovornost prevzel IS , za drugega v mestu Izmir pa so oblasti odgovornost pripisale PKK-ju.

Ankara odgovornost za poskus državnega udara pripisuje v ZDA živečemu kleriku Fethullahu Gülenu in trdi, da so čistke nujne za izkoreninjenje njegovega vpliva v javnem življenju. Gülen vse obtožbe zanika.

B. V.