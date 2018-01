V Turčiji znova zaposlili javne uslužbence, ki so aplikacijo ByLock naložili nevede

1.800 javnih uslužbencev znova na delovnih mestih

12. januar 2018 ob 17:56

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turške oblasti so z izrednim odlokom znova zaposlile več kot 1.800 javnih uslužbencev, za katere so ugotovili, da so si nevede naložili aplikacijo ByLock, ki naj bi jo za komuniciranje uporabljali prevratniki, ki so leta 2016 poskusili izvesti državni udar.

Uslužbenci so bili odpuščeni, ker so imeli na mobilnih telefonih aplikacijo za izmenjavo šifriranih sporočil ByLock, ki so jo po navedbah turških oblasti uporabljali privrženci gibanja islamskega pridigarja Fethullaha Gülena med poskusom državnega udara.

Oblasti so konec lanskega leta ugotovile, da so si nekateri to aplikacijo naložili nevede, saj se prenesla prek povezave v neki drugi aplikaciji. Sodstvo bo tako znova preučilo primere vseh 11.000 aretiranih na podlagi uporabe ByLocka.

Na delo se bo vrnilo 1.823 javnih uslužbencev, med njimi 544 na ministrstvo za izobraževanje in 204 na ministrstvo za zdravje. V skladu z odlokom se bo na delo lahko vrnilo tudi 458 uslužbencev policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

150.000 odpuščenih javnih delavcev

Po spodletelem poskusu strmoglavljenja predsednika Recepa Tayyipa Erdogana so v Turčiji uvedli izredne razmere, ki so jih že petkrat podaljšali. Po neuspelem puču je bilo odpuščenih ali suspendiranih okoli 150.000 javnih uslužbencev, med njimi učitelji, sodniki, policisti in akademiki. V ZDA živeči klerik Gülen zanika vsakršno vpletenost v poskus udara.

Humanitarne skupine opozarjajo, da predsednik Erdogan izvaja čistko, pri čemer mu je državni udar le izgovor za zapiranje političnih nasprotnikov, vendar vlada trdi, da so ukrepi potrebni zaradi varnostnih groženj.

Sočasno nove aretacije

Z istim odlokom, s katerim so znova zaposlili javne uslužbence, je vlada odpustila dodatnih 214 zaposlenih v državni varnosti in 48 vojakov ter ukinila dva medija.

J. R.