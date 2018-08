Več deset tisoč ljudi na novih, tokrat mirnih, protestih v Romuniji

Protestniki zahtevajo odstop vlade

12. avgust 2018 ob 10:14

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

V Romuniji se je v soboto zvečer na novih protivladnih protestih spet zbralo več deset tisoč ljudi, demonstracije pa so za razliko od petkovih, ko je bilo ranjenih več kot 450 ljudi, minile mirno.

Protestniki so vztrajali pri zahtevi po odstopu vlade, ki ji očitajo sprejem zgolj ukrepov za zaščito interesov vladajoče elite in za omejevanje boja proti korupciji. V soboto so zahtevali tudi kazenski pregon odgovornih za petkovo nasilje.

Med demonstranti so bili tako kot v petek številni izseljenci, ki so nezadovoljni z vodenjem države, ki so jo zapustili zaradi korupcije, nizkih plač in pomanjkanja priložnosti.

Po poročanju romunskih medijev in nemške tiskovne agencije DPA se je samo v Bukarešti zbralo okoli 25.000 protestnikov. Še 10.000 so jih našteli v mestu Iasi, okoli 8.000 v Temišvarju in še 5.000 v mestu Sibiu. Več manjših protestov je bilo tudi v drugih mestih po državi.

V petek ranjenih več kot 400 ljudi

Na petkovih protestih v Bukarešti je bilo v spopadih med protestniki in policijo ranjenih najmanj 452 ljudi, med njimi najmanj 65 ljudi huje. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in vodni top, okoli 30 ljudi so aretirali. O protestih so poročali tudi iz mest Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov in Temišvar.

B. V.