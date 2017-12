Zgornji dom romunskega parlamenta potrdil sporne spremembe v pravosodju

Protestniki so ogorčeni

19. december 2017 ob 19:57

Bukarešta - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, Reuters

V Romuniji je spremembe v pravosodju, ki jim že tedne nasprotujejo množice protestnikov, potrdil še zgornji dom parlamenta. Protestniki opozarjajo, da državi vlada politična mafija.

V Romuniji že več tednov potekajo protesti proti vladnim načrtom sprememb v pravosodju, ki bi po mnenju kritikov ogrozile pravno državo in boj proti korupciji. Kot je za Televizijo Slovenija poročal Boštjan Anžin, protestniki pravijo, da državi vlada politična mafija, ki s sprejemanjem zakonov, škodljivih za državo, rešuje politike, vpletene v kriminal in korupcijo.

Na ulice romunskih mest je odšlo tudi na stotine sodnikov in tožilcev. Spremembe pri imenovanju ter nadzoru sodnikov in tožilcev, kot pravijo kritiki, pomenijo uzakonjenje politične nadvlade nad pravosodjem, ogroženi so neodvisno sodstvo, pravna država in boj proti korupciji in kriminalu.

"Čeprav je to že ničkolikokrat povedala Evropska komisija in čeprav to ponavlja na tisoče sodnikov, se zdi, da ni mogoče narediti ničesar več, da ni mogoče vplivati na pravosodje," je dejal sodnik Dragos Calin.

Domnevno bodo ohromljene preiskave

Med drugim naj bi omejili ali prepovedali izjave o preiskavah in sojenjih, predvajanje videoposnetkov domnevnih kaznivih dejanj v sodnih dvoranah, osumljenci bi lahko prisostvovali zaslišanjem prič. Ohromljene bi bile preiskave, o katerih bi morali obvestiti domnevne storilce. Med drugim naj bi bili prisiljeni opustiti več kot 1.000 preiskav suma trgovanja z mamili.

Spremembe, ki jih kritizirajo tudi v Bruslju in Washingtonu, mora zdaj podpisati predsednik Klaus Iohannis, tudi sam nasprotnik sprememb. Med drugim so omejili njegove pristojnosti pri imenovanju vrhovnih tožilcev. Predsednik se lahko odloči, da zakon podpiše, ali vrne v nadaljnjo obravnavo. Opozicija je po poročanju Reutersa že napovedala, da bo zakon izpodbijala na ustavnem sodišču.

Mnogi prepričani, da za spremembami stoji Dragnea

Različne oblike protestov se sicer vrstijo vsak dan. Mnogi so prepričani, da je gonilna sila zaviranja protikorupcijskega boja, med katerim ni bilo prizaneseno premierjem, ministrom, poslancem, senatorjem in županom, vodja socialdemokratov Liviu Dragnea, že obsojen zaradi sodelovanja v volilni prevari, zdaj pa v preiskavi zaradi suma zlorabe evropskih sredstev, je še poročal Anžin. Romunija je ena od članic EU-ja z najvišjo stopnjo korupcije.

B. V.