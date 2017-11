Na deset tisoče ljudi v Romuniji proti omilitvi protikorupcijske zakonodaje

Civilna družba: Državo je prevzela politična mafija

27. november 2017 ob 08:37

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Več deset tisoč ljudi v Romuniji je v nedeljo na ulicah nasprotovalo predlogom za omilitev protikorupcijske zakonodaje. Samo v Bukarešti se je zbralo med 15.000 in 25.000 ljudi.

O demonstracijah so poročali tudi iz drugih romunskih mest. Proteste so sklicali skoraj 40 civilnodružbenih skupin in dve sindikalni zvezi, ki so v skupni izjavi opozorili, da je državo "prevzela politična mafija". Zahtevajo umik predlagane zakonodaje, ki bi reformirala romunski pravosodni sistem in zmanjšala pooblastila uradu tožilstva za boj proti korupciji (DNA), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eden od upokojencev, ki se je udeležil protestov, je dejal, da se pripravljajo zakoni, ki so v nasprotju z interesi Romunije, le zato, da bi rešili nekaj ljudi. V središču kritik sta vodji obeh domov parlamenta, Liviu Dragnea in Calin Popescu Tariceanu, ki sta trenutno v preiskavi. Dragnea je tudi že bil obsojen zaradi sodelovanja pri volilnih prevarah, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Socialdemokratski predsednik vlade Mihai Tudose je pod pritiskom poslancev napovedal vrsto ukrepov, s katerimi bi ublažili protikorupcijske zakone, preiskovalni organi pa bi bili pod močnejšim nadzorom vlade.

Drugi množični protest letos

Tokrat so se prebivalci Romunije že drugič letos množično odpravili na ulice, da bi obranili obstoječe protikorupcijske zakone. Februarski protesti so bili najbolj množični protesti v Romuniji po padcu komunističnega diktatorja Nicolaea Ceausescuja leta 1989.

B. V.