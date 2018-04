Velika Britanija identificirala ruski laboratorij za novičok?

Ruska TV predvajala posnetek pogovora Julije Skripal

5. april 2018 ob 15:12

London,Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Britanski strokovnjaki naj bi identificirali ruski laboratorij, od koder naj bi prišel živčni strup novičok, uporabljen v napadu na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala na začetku marca.

Po navedbah The Timesa naj bi strokovnjakom to uspelo s pomočjo znanstvenih analiz in obveščevalnih podatkov. Kot še navaja časopis, ki ni razkril svojega vira, so strokovnjaki precej prepričani, skoraj stoodstotni.

Iz britanskega laboratorija Porton Down so ta teden sporočili, da še ni znan natančen izvor novičoka.

Ruski veleposlanik v Londonu Aleksander Jakovenko je medtem dejal, da bo Moskva sprejela izsledke testov mednarodnih inšpektorjev za kemično orožje, a le če bo postopek transparenten. Jakovenko je novinarjem dejal, da hoče Rusija vedeti, kateri strokovnjaki so sodelovali pri testih.

Skripala in njegovo hčer Julijo so našli 4. marca nezavestna na klopi v Salisburyju. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena z živčnim strupom novičok, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Primer je povzročil veliko diplomatsko krizo med Zahodom in Rusijo.

Britanski zunanji minister Boris Johnson se je tudi doma znašel pod udarom kritik zaradi svojih očitkov na račun Moskve. Vodja laburistov Jeremy Corbyn zunanjemu ministru očita, da bodisi javnosti ne seznani z vsem, kar ve, ali pa pretirava. Laburistka Diane Abbott meni, da zavaja javnost.

Johnson jima je odgovoril, da poskuša prvi mož opozicije diskreditirati Veliko Britanijo na enak način, kot to počne Rusija.

Klic Skripalove sestrični

Julija Skripal je medtem v izjavi za javnost sporočila, da še ne ve točno, kaj naj si misli, in da prosi za zasebnost. "Zbudila sem se pred tednom dni in z veseljem lahko poročam, da se mi moč iz dneva v dan bolj vrača," je povedala 33-letnica. "Prepričana sem, da lahko razumete, da je bila zame ta celotna epizoda precej konfuzna, in upam, da boste v tem obdobju okrevanja spoštovali mojo zasebnost in zasebnost moje družine."

Ruska državna televizija je medtem predvajala posnetek domnevnega Julijinega telefonskega klica sestrični Viktoriji v Rusijo. Skripalova je sestrični v pogovoru v sredo zvečer povedala, da z očetom okrevata in da pričakuje, da bo bolnišnico kmalu zapustila. "Vse je v redu, vse se da popraviti, oba okrevava, oba sva živa," se sliši na posnetku.

Ko je sestrična Julijo vprašala po stanju njenega očeta, pa: "Vse je v redu, trenutno počiva, spi. Zdravstveno stanje obeh je v redu, nobeden od naju nima večjih težav. Jaz bom kmalu odpuščena iz bolnišnice." Viktorija Skripal je na to odgovorila, da namerava odpotovati v Anglijo in skušati pripeljati Julijo nazaj v Rusijo.

Posnetek pogovora so predvajali v pogovorni oddaji 60 minut na prvem programu ruske televizije, pri čemer so dodali, da ne morejo potrditi njegove pristnosti.

Iz bolnišnice v Salisburyju so sicer že 29. marca sporočili, da se Julijino stanje naglo izboljšuje, BBC pa je poročal, da je že pri zavesti in govori. Stanje 66-letnega Sergeja Skripala je stabilno.

K. S.